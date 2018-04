Englisches Ensemble gastiert mit dem Klassiker „Rocky Horror Picture Show“ von 1973 in Düsseldorf – und setzt die Begeisterungsära fort.

„Langweilig“, „boring!“. Die dröhnenden Zwischenrufe der Zuschauer, ihre ratternden Rasseln, Wasserspritzer und Konfetti. . . Sie bringen Sky Dumont nicht aus der Ruhe. Im Gegenteil: Den smarten, schlagfertigen, immer noch flinkzüngig konternden Grandseigneur, der als Erzähler eine exzellente Figur macht, motivieren sie noch, das Publikum anzuheizen. „Das ist schlapp! Kennt ihr in Düsseldorf nichts anderes? Geht’s nicht lauter?“ Für eine richtig gute „Rocky Horror Show“ ist all das wie das Salz in der Suppe. Nicht zu vergessen das Buhrufen, Mitsingen und Mit-Rocken. Denn hier gibt es zwei Shows: eine auf der Bühne, die andere im Publikum.

Die zahlreich versammelten „Rocky“-Fans wissen das, geben sich Mühe und lassen nicht locker. Nur auf das Werfen von Klopapier-Rollen müssen bei dieser Show verzichten. Usus ist das ausgelassene Mitmachen, seit der Uraufführung 1973 im Royal Court Theatre in London. Und unverwüstlich. Frech, dreist und gut gelaunt, wie jetzt das Publikum im nahezu ausverkauften Capitol-Theater, so auch die handverlesenen Sänger und Tänzer aus Good Old England in der Tournee-Inszenierung von Sam Buntrock, die seit Jahren mit großem Erfolg quer durch Europa tourt und nichts an Zündkraft eingebüßt hat.

Wen wundert’s, dass Mimen und eine röhrend aufspielende Live-Band Jubel und Begeisterung mit Zugaben belohnten. Stimmgewaltig und tänzerisch auf den Punkt gelingen den Darstellern die meisten Szenen in diesem schnurrenden Glitzer-Trash-Musical. Allen voran: Gary Tushaw als Transvestit Frank N. Furter in Strapsen, der der Filmfigur Tim Curry (The Rocky Horror Picture Show, verfilmt 1975) in nichts nach steht. Dämonisch und sentimental gibt er sich. Lasziver Augenaufschlag, Schmollmund und gebleckte Zähne. Ebenso perfekt stolziert er im Cat-Walk auf rot-glitzernden Stilettos über die Rampe.

Besonders die weiblichen Fans begrüßen Rocky lautstark

Der Londoner Tushaw zeichnet ein grelles Porträt der schrägen Transe Frank N. Furter, welche sich seinen Wunsch erfüllt und einen schönen blonden Mann aus der Retorte zaubert. Simsalabim! Und vor ihm steht der Lustknabe Rocky mit gülden glänzenden Muskelpaketen (ideal für die Rolle: Ryan Goscinski), der in knappem Suspensorium selbstverliebt posiert, tanzt und kokettiert. Mit Pfeifen und Johlen begrüßen den Jüngling besonders die weiblichen Fans. Ähnlich lautstark wird es auch, wenn der über sein Lustobjekt misstrauisch wachende Frank N. Furter dieses endlich zum Traualtar führt.