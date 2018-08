Die Profis kennen die neuen Lesetrends und stellen ihre Lieblinge vor. Trocken? Diese Lektüren garantiert nicht.

Christoph Ruf: „Fieberwahn: Wie der Fußball seine Basis verkauft“, Verlag: Die Werkstatt, 14,90 Euro. Für jeden Fußballromantiker oder solche, die es noch werden wollen, ist das Buch ein absolutes Muss. Christoph Ruf weist anhand verschiedenster Beispiele auf die Kommerzialisierung des Fußballs hin. Er erzählt sowohl von den großen Vereinen, aber auch die kleinen Vereine aus Ober- oder Kreisliga kommen in diesem Buch nicht zu kurz.

Spannend: Die finanzielle Schwierigkeit der kleinen Vereine, sich in der Regionalliga zu halten, oder die Vorschriften der 3. Liga zu erfüllen, führt dazu, dass manche lieber freiwillig im Amateurfußball bleiben, als sich in Schulden zu stürzen. Christoph Ruf nimmt kein Blatt vor den Mund und kritisiert stark die TV-Geldverteilung der 1. und 2. Liga. Dadurch werden vermögende Vereine immer reicher und die kleinen Amateurvereine, wo aber noch der echte Fußball gelebt wird, versinken immer weiter im Niemandsland des Fußballs. Interessant ist auch der Hinweis darauf, dass sich immer mehr Vorstandsvorsitzende deutscher Vereine Verhältnisse wie in der Premier League wünschen, während sich die Premier League-Fans deutsche Verhältnisse wünschen.

Während in Deutschland größtenteils die 50+1-Regel noch fest verankert ist, sieht es in anderen Ländern völlig anders aus: Geld regiert die Welt. Mir hat dieses Buch erst richtig die Augen geöffnet, was in meinem geliebten Fußball alles falsch läuft.

Ein Tipp von Miriam Leißner, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Zentralbibliothek

Jan-Philipp Cleusters: „ Kochen für Faultiere“, Verlag: Brandstätter, 21,90 Euro. Ein Kochbuch für Faultiere, das mit so originellen Rezeptnamen wie „Egg-celent Morning“, „Meine liebe Scholli“, „Curry in a hurry“ und „Prawn to be wild“ aufwartet. Rezeptideen für alle, die es gerne gut und gesund, frisch und fix mögen. Geboten werden einfache, äußerst vielfältige und eigenwillige Kreationen: pfiffige kleine Snacks, ganze Mahlzeiten, Drinks etc., mal vegan und mal nicht, mal vegetarisch und mal nicht, das Ganze von süß bis deftig und wieder zurück - lecker und ohne großen Aufwand herstellbar.

Hinreißende und sehr einladende Fotografien setzen ästhetische Akzente und lassen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Mein Favorit in kulinarischer Hinsicht: Lachsforelle mit Avocadosalsa, sprachlich: Prinz auf der Erbse! Fazit: Das Kochbuch ist ein wahrer Hit, auch für diejenigen, die einfach nur mal in einem wunderschönen, rundum gelungenen Kochbuch blättern möchten.