Am 24. Dezember öffnen viele Bäcker, einige Pâtisserien und sogar Supermärkte. Die WZ sagt, wo und wann genau.

Düsseldorf. Weihnachtseinkäufe auf den letzten Drücker sind in Düsseldorf auch in diesem Jahr möglich – obwohl der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt. Laut Gesetz dürfen neben Weihnachtsbaumverkaufsständen nur Geschäfte öffnen, „die überwiegend Lebens- und Genussmittel“ anbieten. Wer wie und wann von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, stellt die WZ in einer Übersicht dar:

Supermärkte: Große Supermarktketten wie Aldi, Lidl und Rewe hatten früh bekanntgegeben, dass sie nicht öffnen werden. Jetzt ist klar, dass auch Real an der Friedrichstraße geschlossen bleibt. Edeka hatte die Entscheidung den selbstständigen Filialleitern überlassen. Wie die meisten hatten etwa Paschmann und Zurheide auch gegen eine Sonntagsöffnung entschieden. Anders hält das Edeka Tschoepe an der Kölner Straße. Ein Mitarbeiter bestätigt: „Wir haben von 10 bis 14 Uhr geöffnet.“ Der Inhaber selbst stand der WZ nicht als Gesprächspartner zur Verfügung.

Und noch zwei weitere Supermärkte haben geöffnet – Edeka im Hauptbahnhof von 6 bis 20 Uhr und Rewe am Flughafen von 5 bis 17 Uhr. Dort verrät eine Mitarbeiterin, dass mehr Personal als in den Vorjahren eingesetzt wird, da mit größerem Andrang als sonst zu Weihnachten gerechnet wird.

Hauptbahnhof und Flughafen: Neben den Supermärkten sind hier auch andere Geschäfte – etwa für den Kauf eines Last-Minute-Geschenks – geöffnet. Am Flughafen ist das von 7.30 bis 17 Uhr der Fall. Am Bahnhof ist Grauert mit einem umfangreichen Buchsortiment und Verpackungsservice von 7 bis 17 Uhr für seine Kunden da. „Danach haben die Mitarbeiter dann aber auch noch Gelegenheit, in Ruhe mit ihren Familien zu feiern“, sagt Götz Grauert. Bei der Feiertags-Besetzung verfahre er nach dem Rotationsprinzip.

Bäcker: Währen die Recherche keinen geöffneten Metzger ergab, sind nur die wenigsten Bäcker geschlossen – etwa Hinkel und Hercules. Schüren dagegen öffnet sogar die Filiale an der Nordstraße, die ansonsten sonntags geschlossen bleibt. „Für Bäcker ist es selbstverständlich, dass sie Heiligabend arbeiten“, sagt Roland Schüren. Das wäre den Kunden sonst schwer zu vermitteln, zumal Weihnachten der umsatzstärkste Tag im Jahr sei. „Dabei bin ich grundsätzlich dafür, dass Bäcker sonntags nicht öffnen.“ Die Schüren-Filialen sind von 8 bis 12 Uhr geöffnet, nur die am Carlsplatz bleibt geschlossen, weil das für alle Stände dort gilt.

Zu den weiteren Bäckereien, die bis mittags geöffnet haben, zählen etwa Terbuyken, Puppe, Schneider und zum Teil Oehme.

Pâtisserien: Auf den Kuchen von Konditor Heinemann werden die Düsseldorfer am Sonntag verzichten müssen. Dafür öffnen einige Pâtisserien. Bei Jela Salevic in der Pâtisserie Passion an der Kaiserstraße gibt es von 9 bis 12 Uhr einen reinen Verkauf. „Frühstück bieten wir dann nicht an, ich bin alleine nur mit meiner Konditorin im Laden.“ Ein Grund für die Öffnung: „So haben die Produkte auch am zweiten Weihnachtsfeiertag noch eine hohe Qualität.“

Auch das Café Barré an der Birkenstraße in Flingern hat am 24. geöffnet – von 9 bis 14 Uhr. Inhaberin Lucille Rager sagt: „Wir wolle möglichst frische Produkte für Weihnachten anbieten.“ Als Spezialität hat sie das französische Weihnachtsgebäck Bûche de Noël im Angebot.