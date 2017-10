Die Tour de France avanciert politisch in Düsseldorf zur ermüdenden Endlos-Etappe. Am Ende wird die Stadt die Mehrkosten von 2,9 Millionen Euro bezahlen, da gibt es kein Vertun. Auch beharrliches Verweigern und Verschieben ändern daran nichts, und es ist auch nicht zu erkennen, welchen Nutzen sich namentlich die CDU von dieser Taktik verspricht. Zur Skandalisierung taugt der Grand Départ schon deshalb nicht, weil er bei der großen Mehrheit der Düsseldorfer viel zu gut ankam. Und weil die jetzt im Raum stehenden Mehrkosten letztlich nicht hoch genug sind – auch und gerade im Vergleich zu so manch anderer „überplanmäßigen“ Ausgabe in den letzten Jahren.

Im Umgang mit den Mehrausgaben hat Geisel Fehler gemacht. Das hat er jetzt zugegeben. Er könnte aber auch noch viel lauter und öfter darauf hinweisen, dass das Minus für die Stadt ursprünglich (2015) mit 8,1 Millionen Euro angegeben war und am Ende mit 7,8 Mio. sogar kleiner ausfiel. Denn nicht nur die Kosten stiegen, sondern auch die Einnahmen – wenngleich sich Geisel und Co. da zwischenzeitlich zugegebenermaßen noch mehr erhofft hatten.