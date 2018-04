Düsseldorf. Bei fast sommerlichen Temperaturen öffnen am Wochenende viele Biergärten. Zum ersten Mal in diesem Jahr ist das ab mittags an der Rheinterrasse der Fall. Auch der Burghof in Kaiserswerth ist aufs Wetter vorbereitet. Neben den Klassikern ist die Terrasse „Hammer Blick“ auf dem Deich am Rhein an der Fährstraße geöffnet, heute ab 15, morgen ab 12 Uhr. Die Florabars in Florapark und Volksgarten haben gestern die Saison eröffnet, heute und morgen geht es um 12 Uhr los.

Noch nicht eingerichtet ist die Terrasse der Tonhalle, das gilt auch für das Treibgut am Stahlwerk. ale