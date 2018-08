Man darf es sich ruhig noch einmal auf der Zunge zergehen lassen: Da verlegt die Stadt das Golzheim-Fest unter der Theodor-Heuss-Brücke für ein mögliches Konzert von Ed Sheeran an der Messe, das dann in der Arena in Gelsenkirchen über die Bühne geht. Was fast schon absurd lustig klingt, hatte für die Macher des Stadtteilfestes mit Festival-Charakter, der über die Stadtgrenzen hinaus strahlt, ernste Folgen. Es war überhaupt nicht klar, ob die gebuchten Bands denn auch an dem neuen Termin Zeit hätten und ob das alles noch zu organisieren wäre. Die Voraussetzungen waren ja nach dem plötzlichen Tod von Henry Storch, der stets das Bandprogramm für den Samstagabend auf die Beine gestellt hatte und Hauptinitiator des Festes war, sowieso schon schwierig. Doch jetzt ist doch noch alles gut geworden. In einer Pressemitteilung teilten die Organisatoren am Dienstag die Einzelheiten für das Fest am 1. und 2. September mit.

Auf der Bühne stehen folgende Bands: The Mighty Mocambos aus Hamburg, Sons Of Time aus Berlin, Love Machine aus Düsseldorf, The Mañana People aus Bonn, Heen aus Köln und Jule Blumt aus Düsseldorf.

Und zu Ehren von Henry Storch, bekannt als DJ, Macher des Unique-Clubs und des Unique-Labels, soll der erste Tag mit einer Open-Air-Party abgeschlossen werden. Unter dem Titel „Unique-Club-All-Star-DJs“ sollen einige Überraschungsgäste auflegen.

Am Sonntag gibt es dann den Mädelsflohmarkt „Weiberkram“, musikalisch wird das Ganze von einer Reihe von DJs begleitet. ale