Düsseldorf. Ein Pärchen versuchte am Mittwochabend den Münzautomaten in einem Waschsalon auf der Kölner Straße aufzubrechen. Offenbar wurden sie dabei gestört und flüchteten. Die herbeigerufene Polizei konnte schließlich den Mann und die Frau festnehmen.

Die Polizei wurde gegen 19.02 Uhr von mehreren Anrufern über den versuchten Einbruch informiert, teilte ein Sprecher mit. Die Täter hätten den Münzeinwurf an dem Automaten im Waschsalon beschädigt. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete das Pärchen in Richtung Karl-Anton-Straße. Dort konnte die Polizei die beiden festnehmen. Am Abend wurden die Täter vernommen und werden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. red