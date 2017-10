Düsseldorf-Lierenfeld. Diebe haben 30 Autoreifensätze eines Autohauses im Wert von 30.000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter eine sogenannte Schlupftür eines Tores zu einem Lagerraum auf, um so in diesen zu gelangen. Der Lagerraum befindet sich in einem Hinterhof eines größeren Hallenkomplexes an der Straße Höherweg.

Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Freitag, 6. Oktober 2017, 13.30 Uhr bis Montag, 9. Oktober 2017, 7.55 Uhr in Lierenfeld.

Am Montagmorgen (9. Oktober) entdeckten Mitarbeiter den Einbruch und alarmierten die Polizei.

Hinweise zu dem Einbruch, Beobachtungen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen sowie Ladetätigkeiten nimmt die Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen. red