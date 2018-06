Unbekannte haben das schwere Gerät auf einem Firmengelände an der Süllenstraße entwendet. Es gibt eine Belohnung.

Düsseldorf. Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Düsseldorfer Polizei: In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe von einem Firmengelände an der Süllenstraße in Benrath einen Autokran gestohlen. Das Unternehmen hat nun 5000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Wiederbeschaffung des Krans führen.

Nach Angaben der Polizei haben erste Ermittlungen ergeben, dass die Diebe zunächst auf das Gelände der Firma gelangt sind. Danach sei es den Tätern gelungen, das Tor zu öffnen und unbemerkt mit der schweren Maschine vom Gelände zu fahren.

Hinweise nimmt die Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 8700 entgegen. red