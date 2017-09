Die Polizei sucht nach Dieben, die einen 56-jährigen Düsseldorfer beraubt haben. Ein Foto der Verdächtigen gibt es im Text.

Düsseldorf. Er schlief in der S6 ein. Als er wieder aufwachte, fehlte sein Smartphone: Die Polizei sucht nach Dieben, die einen 56-jährigen Düsseldorfer beraubt haben.

Das Opfer fuhr am 25. Juni mit der S 6 von Düsseldorf nach Essen und war in dem Zug eingeschlafen. Dies nutzten zwei Taschendiebe aus, um dem Mann das 750 Euro teure Handy abzunehmen, so die Polizei in ihrer offiziellen Mitteilung zu dem Fall.

Dabei gingen die Verdächtigen arbeitsteilig vor, so die Polizei weiter. Während einer sich als Sichtschutz vor das Opfer und seinen Komplizen stellte, entwendete der zweite das Handy.

Bei dem kriminellen Treiben wurde das Duo durch die Videoüberwachung im Zug aufgezeichnet. Nach der Auswertung der Bilder fahndet die Polizei nun mit Foto. Hinweise nimmt die Bundespolizei entgegen unter 0800/6-888-000 oder jede Polizeidienststelle. red