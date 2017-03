Mit dem Wagen setzte er sich bis nach Frankreich ab.

Düsseldorf. Schwer machte man es dem Angeklagten nicht, als er morgens im Arena–Hotel auftauchte. „Ich habe meinen Schlüssel vergessen“, erklärte er einem Zimmermädchen. So gelangte er in das Zimmer eines Geschäftsmanns. Dort erbeutet er unter anderem den Schlüssel zu einem VW Tiguan, den der 45-Jährige anschließend aus der Tiefgarage des Hotels mitgehen ließ. Am Donnerstag saß er dafür auf der Anklagebank des Amtsgerichtes.

Ein Notebook, einen Personalausweis, einen Führerschein und mehrere Schlüssel befanden sich in der Aktentasche, die der Mann im Hotelzimmer erbeutete. Mit dem 30 000 Euro teuren Wagen machte er sich zunächst aus dem Staube. Doch am frühen Abend rief er den Besitzer an und wollte das Fahrzeug gegen Bargeld tauschen. „Der Wagen ist versichert. Das ist ein Firmenfahrzeug“, so die Antwort des Bestohlenen. Damit war das „Geschäft“ gestorben.

So setzte sich der 45-Jährige zunächst nach Frankreich ab, wo er mit dem VW einen Unfall hatte. Danach saß er dort mehrere Monate im Gefängnis, das Auto wurde beschlagnahmt und zurück nach Deutschland gebracht. Danach war der Angeklagte, der als politischer Häftling sieben Jahre in türkischen Gefängnissen gesessen hat, verhaftet worden. Auch die nächsten 16 Monate muss er in Haft bringen. Dann dazu verurteilte ihn am Donnerstag der Amtsrichter. si