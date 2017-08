Die klimafreundliche E-Mobilität kommt endlich in die Spur. Und sie kommt direkt in Serie nach Düsseldorf. Das ist ein guter Anfang für eine Zeit ohne Verbrennungsmotoren und dicke Luft in Düsseldorfs Innenstadt, auch wenn es bis dahin natürlich noch ein langer Weg ist.

Aber die neuen E-Roller zeigen, dass Spaß an Mobilität und klimafreundliche Zukunftstechnologie keine Widersprüche sind. Während sich manch einer wegen zu wenig Ladestationen und zu geringer Reichweite der Akkus noch nicht zum E-Auto durchringen kann, stehen die künftigen Rollerfahrer Düsseldorfs nicht vor solchen Problemen. Genau deswegen ist das System klug durchdacht, um die E-Mobilität voranzubringen und sie als Technologie nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den Köpfen der Stadtbewohner zu verankern.