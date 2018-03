Vom 5. bis zum 9. April gastiert die Show „Afrika! Afrika!“ im Capitol Theater an der Erkrather Straße. Die Show zeigt die künstlerische Gegenwart genauso wie das traditionsreiche Erbe vom „Kontinent des Staunens“ – von Äthiopien bis zur Elfenbeinküste, von Marokko bis Südafrika sowie deren Weiterentwicklung von Afro-Amerikanern und Afro-Europäern in der „Diaspora“, die afrikanisches Talent und Temperament mit den kulturellen Einflüssen anderer Kontinente verbinden.

Das Ensemble aus über fünfzig Tänzern, Musikern, Akrobaten und Artisten aus über zehn verschieden Ländern ist bis Ende Mai in 28 Städten zu sehen. Neben fünf mal zwei Karten gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, am 6. April an einem Workshop teilzunehmen. Dabei wird den Gewinnern eine Einführung in den afrikanischen Tanz mit den Tänzern, der erste Schritt zum Jonglieren mit Bällen und das Schminken wie die Profis erklärt. Anschließend 15 Minuten Backstageführung.

Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen Sie am 28. März zwischen 0 und 24 Uhr die Rufnummer 0137/988 50 16 (0,50 € aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk viel höher. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen) an und beantworten folgende Frage:

In welchem Theater findet die Show statt? akrü