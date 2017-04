Am Mittwoch, 24. 5., 15 Uhr findet ein weiterer Spaziergang mit Michael Mössing statt. Dann konzentriert er sich auf den Bereich des Volksgartens (Treffpunkt: Uhrenfeld am Parkeingang „Auf’m Hennekamp“). Eine Fledermausexkursion findet am 30.6., 21.15 Uhr ebenfalls im Volksgarten (selber Treffpunkt) statt. Der VHS-Biogarten stellt am 6. August den Blütenzauber im Südpark vor und am 24. September, 11 Uhr, bittet Mössing zum Herbstspaziergang durch den Südpark.