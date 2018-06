Bisweilen geht dieses hohe deutsche Gut bis an den Rand zur Selbstverleugnung: Auch wenn man gerade 1:2 und das erste Mal seit Jahrzehnten ein Länderspiel gegen Österreich verloren hat, scheint sich an der grundsätzlichen deutschen Überzeugung nichts zu ändern: Wir sind gut, wir bekommen das hin. Ein Mantra, das Bundestrainer Joachim Löw seit mehr als einem Jahrzehnt vor sich her trägt. Das ist natürlich auch gewachsen durch die Erfahrung, das ärgerliche Testspiele und ihre Ergebnisse vor der WM selten Aussagekraft für die Turnierform wenige Tage später hatten. Löws Überzeugung: Ist der Kader nur lang genug unter seinen Fittichen versammelt, wird er ihn auch als taktisch und konditionell funktionierende Einheit ins Turnier schicken.

Mit Manuel Neuer beherbergt Joachim Löw den anerkannt Besten der Welt. Wenn der Pessimist beim Gelsenkirchener mit bajuwarischem Einschlag nicht zu Unrecht von fehlender Spielpraxis spricht, ruft der Optimist: Ausgeruht in die WM, besser geht’s doch gar nicht! Sollte Neuer dennoch schwächeln, ist Marc André ter Stegen da. Wer in Barcelona besteht, kann auch bei der WM in jedes kalte Wasser springen.

Dass das bislang bei jedem Löw-Turnier mindestens bis ins Halbfinale geführt hat, ist tatsächlich eine sensationelle Bilanz des Trainers, der 2014 Weltmeister geworden ist. Man ist nicht geneigt zu befürchten, dass das dieses Mal zwingend anders sein müsste. Was natürlich auch eine Gefahr ist: Die Erwartungshaltung hierzulande ist gewaltig.

Der Fokus auf ein Ziel

Nach einem Titel nicht nachlassen zu dürfen, ist im Bewusstsein der DFB-Auswahl. Mit dieser Haltung stellte die Versammlung der Feinfüße in der WM-Qualifikation mit zehn Siegen in zehn Spielen mit einem Torverhältnis von 43:4 sogar einen neuen Rekord auf. Viel mehr geht nicht. Und so ist auch ein neues Ziel nach dem vierten WM-Titel von 2014 schnell ausgemacht: Als erst dritte Mannschaft der Fußballgeschichte hat Deutschland nun bei der WM 2018 die Möglichkeit, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen. Dies gelang bislang nur Italien (1934 und 1938) und Brasilien (1958 und 1962). Deutschland schaffte dies freilich noch nie: nicht 1958 in Schweden, als die DFB-Elf im Halbfinale am Gastgeber scheiterte (1:3) und nach einem 3:6 gegen Frankreich am Ende Vierter wurde. Nicht 1978 in Argentinien, als die Schmach von Cordoba und das 2:3 gegen Österreich der deutschen Elf ein peinliches Aus bescherte. Und auch nicht 1994 in den USA: Seinerzeit verlor das Team von Berti Vogts im Viertelfinale gegen Bulgarien, Deutschland war erstmals seit 1978 nicht unter den besten Vier gelandet – und der DFB musste den Rückflug, der erst für den Tag nach dem Finale vorgesehen war, um sechs Tage vordatieren.