Im vergangenen Jahr gab es nicht genügend Pakete – viele Tafelkunden gingen leer aus.

Die Düsseldorfer Tafel sammelt Lebensmittel-Weihnachtspakete für Bedürftige. Unter dem Motto „Düsseldorfer helfen Düsseldorfern“ möchte die Tafel dejenigen, die zu ihr kommen, zu Weihnachten etwas Besonderes geben – Lebensmittel, die den Tafeln normalerweise nicht zur Verfügung stehen. Im vergangenen Jahr haben die Pakete nicht für alle Bedürftigen gereicht. Deswegen hofft die Tafel auf eine bessere Beteiligung der Bürger.

Geeignet sind nicht verderbliche Waren wie Speiseöl, Fleisch- und Fischkonserven, Honig, Marmelade, Dauerwurst, Gemüsekonserven, Kaffee, Tee, Nudeln und Fertiggerichte. Aber auch Hygieneartikel wie Zahnpasta oder Duschgel. Die Pakete sollten unverschlossen sein, damit die Tafelmitarbeiter sehen können, ob sich das Paket eher für eine Familie mit Kindern, ein älteres Paar oder eine alleinstehende Person eignet.

Kartons werden Mitte Dezember verteilt

Angenommen werden die Pakete am Mittwoch, 13. Dezember, von 8 bis 18 Uhr in der Aula der St.-Benedikt-Schule, Charlottenstraße 110. Am Donnerstag, 14. Dezember, 9 Uhr, ist dann „Bescherung“. Voraussetzung ist der Düssel-Pass oder ein ähnlicher Nachweis samt aktuellem Leistungsbescheid und Ausweis. Die Ausgabe findet in der Aula der St.-Benedikt-Schule statt – solange der Vorrat reicht.