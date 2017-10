Die Pantherettes, die Tanzgruppe des Football-Vereins Düsseldorf Panther, sind auf der Suche nach neuen Cheerleadern.

Die vergangenen Jahre über waren sie das Aushängeschild der Düsseldorf Panther. Während die erste Mannschaft des Football-Vereins aus Benrath abstieg und diese Saison knapp den Wiederaufstieg verpasste, zeigten die jungen Cheerleader der Pantherettes von Chef-Choreographin Natascha Erkelenz durchgehend tolle Leistungen am Spielfeldrand und begeisterten so das Publikum. Neben den Auftritten bei den Panthern zeigen die Cheerleader auch bei zahlreichen TV-Sendern ihr Können.

Wer Lust hat, ebenfalls vor tausenden Zuschauern oder bei Sat1, Pro7 oder RTL aufzutreten und zu tanzen, dem bietet sich ab sofort eine Gelegenheit dazu: Denn derzeit bereiten sich die Pantherettes auf die kommende Saison vor und laden alle Cheerleading-Begeisterte sowie Cheerleader anderer Teams ein, sich fit für 2018 zu machen und sich neue Anregungen und Trainingstipps zu holen. Der nächste Termin steigt heute in Bilk.

Heute wird ab 12 Uhr im Scholl-Gymnasium trainiert

Dann stehen Stretching und Kraft auf dem Programm. Trainiert wird in der Gymnastikhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Die Halle erreicht man ausschließlich über den Bittweg, zwischen den Häusern 21 und 23 führt ein Weg zur Halle. Zwischen 12 und 13 Uhr sind die Anfänger dran, die Fortgeschrittenen trainieren von 12 bis 13:45 Uhr.

In den Workshops geht es darum, neue Dancestyles kennenzulernen, seine Dehnbarkeit und Kraft zu steigern sowie Sprung und Drehtechniken zu erlernen oder zu vertiefen. Dabei richten sich die Workshops an Anfänger aber auch an Fortgeschrittene.

Nach einer Warmup-Phase geht es mit einem einfacheren Teil für Anfänger und Fortgeschrittene weiter, gefolgt von einem komplexeren Training für alle Tanzerfahrenen. Für alle, die sich für das Team interessieren, sind diese Workshops ein guter Einstieg um Teil der Mannschaft zu werden.

Weitere Informationen gibt es auf der „Become a Cheerleader“-Seite der Düsseldorf Panther:

duesseldorfpanther.de/ cheerleader/