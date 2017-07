Düsseldorf. Die Schützen der St. Sebastianer kamen am Donnerstag in die Redaktion der WZ. Gesprächsstoff gab es genug, denn schließlich sind sie der Veranstalter der Kirmes auf den Rheinwiesen. Neben dem Chef der St.Sebastianer, Lothar Inden, und Oberst Günther Pannenbecker kamen auch der alte Schützenkönig Heiko Legner (mit Kette) samt Gattin Christine und Nachwuchs. Christopher Tietz, der am Dienstag den Vogel von der Platte holte, ließ sich Tipps von seinem Vorgänger geben. Schließlich sind bis zum kommenden Jahr etwa 120 Termine zu absolvieren. Foto: S. Lepke