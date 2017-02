Wrestling-Stars liefern am Mittwoch eine besondere Show im Rather Dome.

Düsseldorf. World Wrestling Entertainment – das ist die Seifenoper der Muskelmänner und -frauen, eine Mischung aus Sport und Show, die in den USA jede Woche tausende Fans in die Hallen lockt. Die Ausgänge der Matches sind abgesprochen, nicht alle Aktionen sind für die Athleten so schmerzhaft, wie sie im Ring „verkauft“ werden. Doch seit Jahrzehnten steht WWE auf der ganzen Welt für actiongeladene Unterhaltung mit schrägen Typen und hübschen Diven, von denen nicht wenige einen klassischen Ringer-Hintergrund haben, früher professionelle Boxer, Football-Spieler oder Cheerleader waren.

Am Mittwoch (19 Uhr) gastieren die Stars um den Schweizer Cesaro und den amtierenden Universal Champion Kevin Owens im Rahmen der „Road to Wrestlemania“ (dem größten Event des Jahres, das am 2. April in Orlando/Florida steigt) im Rather Dome. Ex-Fußball-Profi Tim Wiese, der bei der vergangenen Deutschland-Tournee für Furore sorgte, wird diesmal allerdings nicht dabei sein. Die Sympathien der deutschen Fans werden deshalb vor allem Cesaro, dem derzeit einzigen deutschsprachigen Superstar der WWE, gehören. Cesaro, der im richtigen Leben Claudio Castagnoli heißt, war im Januar bereits im Dome zu Gast und traf dort auf Eishockey-Profi Tim Conboy von der Düsseldorfer EG. „Wir freuen uns alle auf die Tour in Deutschland, speziell ich natürlich, weil ich hier immer besonders angefeuert werde“, sagt Cesaro. Restkarten für das Event gibt es an den Tageskassen.