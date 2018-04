Die Läufer hatten es nicht leicht: Bei starkem Regen startete der 16. Metro Marathon am Joseph-Beuys-Ufer am Sonntagmorgen nicht unter den besten Voraussetzungen. Nach und nach klarte es jedoch auf und die schnellsten Läufer konnten am Schluß sogar ihre Bestzeiten verbessern. Die schönsten Bilder des Marathons haben wir hier in einer Galerie zusammengestellt.