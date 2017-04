Düsseldorf. Gefärbte Eier, längst gibt es sie nicht mehr nur zum Osterfest. Bei Bäckern, in Kiosken, an Marktständen und natürlich in Supermärkten werden sie inzwischen fast das ganze Jahr verkauft. Im Augenblick natürlich verstärkt. Doch wie lange sind die bunten Eier eigentlich haltbar und damit genießbar?

Die WZ fragte bei Klaus Meyer nach, dem Leiter des Amtes für Verbraucherschutz. Und der klärt gleich mal auf. „Diese bunten Eier sind längst keine Eier mehr, sondern zubereitete Lebensmittel.“ Für die gelten dann nicht die strengen Vorschriften der rohen Eier. Aber: Für das gekochte Osterei muss der Hersteller ein Mindesthaltbarkeitsdatum angeben. Wer also unsicher ist und keine abgepackten Eier mit entsprechendem Hinweis kauft, sondern lose Ostereier, sollte den Verkäufer nach dem Haltbarkeitsdatum fragen.

Die bunte Pracht kann dann laut Meyer zwei Wochen ungekühlt aufbewahrt werden. Im Kühlschrank allerdings vier bis fünf Wochen, erklärt die Verbraucher-Zentrale NRW. Allerdings verliert das gekühlte Ei an Geschmack.

Das Amt für Verbraucherschutz kontrolliert im Rahmen seiner üblichen Probeentnahmen auch ganzjährig die bunten Eier. Doch Meyer beruhigt: „Die Beanstandungsquote ist gering.“ Der Experte beschreibt das hartgekochte Ei als „stabiles Lebensmittel und ungefährliches Produkt.“ Ob es aber noch wirklich frisch ist, könne man auch leicht am Geruch merken. Meyers Tipp: „Wenn das Ei riecht, sollte man es auf keinen Fall mehr essen.“ Dasselbe gilt auch für den Fall, dass das Eiweiß beim gepellten Ei sich gräulich verfärbt hat.

Eierfarben sind meist unbedenklich

Wer so ein faules Osterei erwischt hat, sollte dies beim Händler reklamieren und dort nach Herkunft und Mindesthaltbarkeitsdatum fragen. Verdorbene Lebensmittel generell können aber auch beim Amt für Verbraucherschutz untersucht werden (siehe Kasten).

Abschrecken Die Verbraucher-Zentrale NRW rät, gekochte Eier nicht abzuschrecken, wenn man sie färben und nicht direkt verzehren möchte. Durch das Abschrecken lassen sich die Eier zwar leichter pellen. Es entsteht aber eine Luftschicht im Ei, in der sich Mikroorganismen vermehren können. Dadurch wird die Haltbarkeit verkürzt.

Meist unbedenklich sind auch die Eierfarben. Die können durch Risse in den Schalen oder die Piekser beim Kochen auch schon mal auf dem Eiweiß landen.

Doch Meyer sieht da kein Problem. Dass es die gefärbten Eier nun das ganze Jahr über zu kaufen gibt, ist für den Experten aus lebensmittelrechtlicher Sicht folglich in Ordnung. Persönlich aber findet er es schade, „wenn besondere Lebensmittel ihre Besonderheit verlieren.“ Deshalb mag er auch Spargel nur in der Spargelzeit und muss auch Schoko-Weihnachtsmänner nicht im September kaufen.

So gilt dann auch für das bunte Osterei zum Fest: Am besten man kocht und färbt es selber, das weiß man, was man hat.