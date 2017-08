Die Mieterhöhungen durch den Investor stellen viele Bewohner der Fürstenberger Siedlung vor große Probleme. Ein Rundgang.

Düsseldorf. Auf dem Gehweg vor dem sonnengelb getünchten Mietshaus liegt eine tote Ratte, unter den Briefkästen ein Klumpen vom Regen getränkter Zeitungen. Hier und da verwaiste Einkaufswagen und Berge aus Sperrmüll, die schon Grünspan ansetzen. Aber die Menschen, die in der Fürstenberger Siedlung wohnen, haben ganz andere Probleme. Wenn sie noch hier wohnen. Kaum ein Klingelbrett, an dem nicht mehrere „Leerstand“-Vermerke statt Namenschilder pappen. Obwohl Samstagnachmittag, scheint keiner der Bewohner Zeit zu haben. „Kein Deutsch“ oder „Kein Kommentar“, heißt es meist auf die Frage, wie man mit der Mieterhöhung klar komme.

Vor der Übernahme durch die LEG hatte der vormalige Besitzer, ein Investor aus Luxemburg, die Modernisierungskosten für 1415 Wohnungen auf die Mieter umgelegt (die WZ berichtete). Insgesamt betroffen: 5000 Bewohner. Hinter den blitzsauberen, himmelblauen und terrakottafarbenen Fassaden macht sich vielerorts Verzweiflung und Resignation breit. „Wir werden auf jeden Fall umziehen, am besten komplett weg hier“, sagt Armando Hammer. Der 21-Jährige, der gerade seinen Realschulabschluss nachholt, bewohnt mit seiner Mutter eine Dreizimmer-Wohnung in der Potsdamer Straße. Sicher, einige Dinge wurden in der Wohnung neu gemacht, etwa das Bad, die Fenster und die Türen, aber: „Wir können uns die Wohnung nicht mehr leisten. Wir haben bei 600 Euro angefangen und zahlen nun 1000 Euro,“ sagt der junge Mann. Und dann „müssen“ Mutter und Sohn auch schon weiter.

Mieter klagt, dass die modernisierte Heizung defekt ist

Anwohner „Miroslaw“, der seinen wahren Namen nicht nennen möchte, grinst hingegen relaxt. „Ich zahle keine Miete, also ist es mir auch egal, denn die Miete übernimmt das Jobcenter“, sagt der junge Mann entspannt. Seine Wohnung kostete vorher 450 und jetzt 550 Euro.“ „Miroslaw“ weiß aber: „Viele sind schon weggezogen.“ Zu einer weiteren Aussage ist „Miroslaw“ bereit, bevor es auch ihn weiterzieht: „Die LEG ist nicht gut!“ Ganz und gar nicht egal ist die Mieterhöhung dem Rentnerehepaar Maria und Alexander Gebel. Schlimmer noch: Den Senioren, die seit 2004 in der Potsdamer Straße wohnen, zieht diese, wie nicht Wenigen hier, den Boden unter den Füßen weg. „Wir sollen jetzt 730, statt der 520 Euro zuvor an Miete zahlen und die Grundsicherung übernimmt das nicht“, erzählt Maria Gebel tonlos. Nun muss das Paar monatlich nachweisen, dass es sich um mindestens fünf neue Wohnungen bemüht.