Slam-Poet Jean-Philippe Kindler aus Düsseldorf macht im Zakk seinen eigenen Parteien-Check und will junge Menschen für Politik interessieren.

Obwohl er erst seit eineinhalb Jahren als Slamer auf der Bühne steht, ist Jean-Philippe Kindler in der Szene bereits etabliert. Zuletzt hat er Europas größten Festivalslam gewonnen und ist für die Deutschen Slamer-Meisterschaften im Oktober in Hannover qualifiziert. In seinen Texten setzt sich der in Düsseldorf aufgewachsene 21-Jährige oft mit politischen Themen auseinander und führt am Samstag im Zakk durch seinen persönlichen Parteien-Check zur Bundestagswahl. Über das Konzept von „Bibis Beauty Politics“, Politikverdrossenheit und seine Haltung zur AfD sprach der Slamer jetzt mit der WZ.

Wahlprogramme liest niemand, heißt es ja immer. Zur Vorbereitung für Ihre Show haben Sie es doch getan. Wie lange haben Sie gebraucht?

Jean-Philippe Kindler: Insgesamt habe ich fünf Tage gebraucht für die Programme von CDU, SPD, FDP, Linke, Grüne und AfD. Für die Grünen alleine einen ganzen Tag, die haben 260 Seiten Programm. Bei der CDU ging es deutlich schneller, die 60 Seiten hatte ich in zwei Stunden durch.

Welche Eindrücke haben Sie mitgenommen aus der Lektüre?

Kindler: Dass viele Parteien erschreckend weit in die Mitte gerückt sind. Die Grünen sind mittlerweile zum Beispiel sehr nahe am SPD-Konsens. Bei CDU und SPD gibt es immerhin deutliche Unterschiede in der Flüchtlingspolitik.

Half Ihnen das bei Ihrer eigenen Wahlentscheidung?

Kindler: Nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Mir fällt das auch wirklich schwer.

Warum?

Kindler: Ich ärgere mich darüber, dass von Politikern so viel verschleiert und schöngeredet wird. Ich habe auch einige Wahlkampfveranstaltungen besucht, da fehlt jeglicher Diskurs. Das ist nur ein gegenseitiges Bekuscheln der eigenen Meinung. Von der SPD wurde ich auch angefragt, einen Text vorzutragen. Als ich dann angekündigt habe, dass ich einen kritischen Text machen will, der auch die problematischen Punkte der Partei anspricht, nahmen die Abstand von der Idee.

Sie sind also unzufrieden mit dem politischen Diskurs allgemein?

Kindler: Genau. Mir fehlt eine vernünftige Diskussionskultur. Vieles polarisiert sehr stark, man beschimpft sich wüst oder stürmt einfach aus einer Sendung raus. Was bringt uns das, wenn wir in unseren Szenen abhängen und nur da unsere eigenen Wertvorstellungen besprechen. Man darf sich nicht so isolieren von Meinungen, die der eigenen nicht entsprechen. Da dürfen wir die Schuld nicht nur bei den Politikern suchen.