Von Graffitisprayen bis Parkour: Ein buntes Programm steht ab heute auf dem Programm in den Stadtteilen.

Jugendliche ab 14 Jahren können sich heute und morgen bei der Nacht der Jugendkultur nach Herzenslust austoben: Tanzen bei Schwarzlicht, Karaoke-Singen und vieles mehr steht auf dem Programm. Düsseldorf und 76 weitere Städte beteiligen sich an diesen Aktionstagen. Hier sind nur einige Tipps: Spielen auf der Konsole „Let’s Play! – Lange Nacht der Konsolen Vol.2“ heißt das Angebot für Jugendliche am 30. September im evangelischen Jugendzentrum Oberbilk (ejuzo), Ellerstraße 215. Von 20 Uhr bis 24 Uhr können die jungen Besucher auf Spielkonsolen kultige Spielklassiker von P24 bis N64, von Super Mario bis FIFA 18 ausprobieren in gemütlicher Atmosphäre. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Graffitinacht Cracks und Newcomer der Graffiti-Szene greifen am Samstag von 18 bis 24 Uhr zur Dose und verpassen der Lärmschutzwand an der Kiefernstraße ein neues Image. Zu nächtlicher Stunde entstehen großformatige Werke auf Beton. Dazu legen DJs den ganzen Abend auf. Parkour im Hinterhof Die Trendsportart „Parkour“ können Jugendliche am 29. September von 18 Uhr bis 24 Uhr im evangelischen Jugendzentrum im Hinterhof, Werstener Dorfstraße 90a, kennenlernen. Dabei geht es darum, schnellstmöglich von A nach B zu kommen. Mit Kraft, Geschicklichkeit, Ausdauer und Erfindergeist überwinden die Mitmacher Zäune, Mauern, Bänke und andere Hindernisse des Großstadtdschungels. Vom Profi lernen sie bei chilliger Loungemusik und Barbecue-Atmosphäre alle Basics dieser Fortbewegungs(sport)art. Sportschuhe und bequeme Trainingskleidung werden empfohlen, müssen aber nicht sein. Veranstalter ist das Evangelische Jugendzentrum im Hinterhof in Kooperation mit der Jugendkirche Düsseldorf und dem Offroad-Bus der Kaiserswerther Diakonie.

Rap-Schule Sich mit Hip-Hop und Rap den Frust, die Liebe oder auch die Langeweile von der Seele schreiben, ist bei diesem Workshop an der Lützenkircher Straße 14 am Samstag von 18 bis 24 Uhr möglich. Unterstützung gibt es vom Rapper Pedram Jamneshan,

Ein wilder Trip durch die Nacht Ebenfalls am 29. September lädt das evangelischen Jugendzentrum im Hinterhof, Werstener Dorfstraße 90a, zum kunterbunten Street-Event mit Tanzen unter Schwarzlicht, Karaoke-Singen, kunstvollen Neon-Malereien, Gesellschaftsspielen und Erfrischungen an der Wunder-Bar ein. Mit dem Offroad-Team geht es um 17 Uhr los. Der Eintritt ist frei.