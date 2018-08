Marcel Odenbach, Professor für Film und Video, ist zugleich Dekan. Im Gespräch berichtet er über Neuigkeiten, die geplant sind und reagiert auf Vorwürfe.

Marcel Odenbach ist ein Glück für Düsseldorf, obwohl er in seiner Heimatstadt Köln lebt. Der studierte Diplom-Architekt ist ein berühmter Künstler und Lehrer. Mit seinen doppelbödigen, zuweilen sehr politischen Collagen macht er Furore. Der Mitbegründer der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe kam 2010 über die Medienhochschule in Köln als Professor für Film und Video nach Düsseldorf. Er brachte sein Team aus Köln mit und krempelte den veralteten Medienstandort um. Vor anderthalb Jahren übernahm er auch noch das Amt des Dekans. Seitdem leitet er den Fachbereich Kunst und hat die Oberaufsicht auch über die Neueinstellungen. Die WZ konfrontierte ihn mit dem Statement eines Meisterschülers, der behauptet, die Absolventen seien fast alle Autodidakten. Ist das Niveau am Eiskellerberg gesunken?

Die Hochschule will mehr auf Qualität des Nachwuchses achten

Wir erwarteten natürlich eine energische Gegenwehr. Aber mitnichten. Der weltgewandte, weit gereiste und international gefeierte Künstler erklärt vielmehr: „Wir werden die Studentenzahl extrem abbauen.“ Der Dekan schwört auf die neue, parteilose Kultus- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. Er sagt: „Sie zieht mit uns an einem Strang. Sie kommt von der bildenden Kunst und ist uns gewogen. Wir werden weniger Studenten aufnehmen und mehr auf Qualität achten. Wir wollen zugleich die Zahl der Flurstudenten und damit auch die Klassen reduzieren. Das macht viel aus, um der Hochschule eine andere Richtung zu geben.“

Odenbach, der Klassenlehrer, musste selbst mit der Lässigkeit seiner Studenten fertig werden. Er erzählt eine schöne Geschichte. Als er von Köln nach Düsseldorf wechselte, habe er sich viel vorgenommen. Also erklärte er seinem Nachwuchs: „Donnerstags ist bei mir Kolloquium. Dann kann jeder seine Videos präsentieren. Aber bitte, seid pünktlich.“ Im Gespräch erklärt er: „Wenn ununterbrochen die Tür aufgeht und die Hälfte der Leute zwar später kommt, aber dann das große Statement abliefert, finde ich das respektlos. Ich habe einmal sogar die Klasse abgeschlossen.“

Die Erfahrungen des Professors mit dem Jobben der Studenten

Beim Wechsel von Köln nach Düsseldorf habe er sich vorgenommen, mindestens einmal in der Woche in seiner Klasse zu sein. Seine Erfahrung: „Als ich den Studenten erklärte, wir treffen uns jetzt jeden Donnerstag, wollten sie wissen, was man denn jede Woche machen soll.“ Er weiß inzwischen: „Sie jobben. Sie müssen Geld verdienen, obwohl sie Bafög beantragen könnten oder obwohl die Eltern zahlen müssten. Sie erklärten mir auch, sie bräuchten Zeit, um etwas Neues zu produzieren.“ Offensichtlich fühlten sie sich durch ihren Prof unter Druck gesetzt.