Die Brüder Marc und Philipp Eller haben viel Erfahrung, doch der Abriss und Neubau der Kindertagesstätte am Fürstenwall ist auch für die beiden Architekten eine Herausforderung.

Kurz vor den Ferien haben viele Ehemalige, Mitarbeiter und Nachbarn Abschied genommen von „ihrer“ evangelischen Kindertagesstätte Fürstenwall. Nach dem Wiedersehen im alten Bau im Hinterhof auf dem Abschnitt des Fürstenwalls zwischen Jahn- und Talstraße ist nun die Zeit reif für den Neubeginn. Die evangelische Friedenskirchengemeinde hat ihr Grundstück in Erbpacht vergeben, für 30 Jahre und natürlich nur für die Nutzung einer neuen Kita.

Und hier kommen die Brüder Marc und Philipp Eller ins Spiel. Die beiden Architekten planen Abriss und Neubau seit geraumer Zeit. In unterschiedlichen Funktionen allerdings: Marc Eller ist der Architekt des Projektes, „der General, der alles steuert“, sagt sein Bruder. Der allerdings ist ebenso wichtig für den Neubau. Philipp Eller ist mit seiner BE Universal Projekt GmbH der Bauherr. Bei der Stadt spricht man bei dieser Konstellation von einem so genannten Investorenmodell, das den öffentlichen Haushalt nicht belastet und meist auch schneller abzuwickeln ist. Dabei stellt der Investor das Geld (in diesem Fall mindestens drei Millionen Euro) zur Verfügung und auch die Bauleistung. Im Gegenzug zahlen die Diakonie Düsseldorf als Träger der Kita die Miete an den privaten Investor.

Sieben Kitas haben die Brüder, Söhne des kürzlich verstorbenen sehr bekannten Architekten Fritz Eller, in Düsseldorf nach diesem Modell inzwischen errichtet. Gerade fertig wurde die Awo-Kita an der Königsberger Straße in Eller. Verantwortlich waren sie u.a. zudem für die Neubauten an der Südallee in Urdenbach und des Diakonie-Familienzentrums an der Hochstraße, ebenfalls im Stadtteil Urdenbach.

Marc Eller hat sich als Architekt inzwischen auf den Kita-Bau spezialisiert. Alleine für 16 Einrichtungen in Düsseldorf hat er mit seinem Büro an der Hildebrandtstraße die Pläne entworfen. Auftraggeber waren nicht nur die kirchlichen und sozialen Träger in der Landeshauptstadt, sondern auch große Unternehmen wie Mercedes und die Metro, die ihren Mitarbeitern und Anwohnerfamilien Betriebskindergärten anbieten.

Zurück zum aktuellen Projekt am Fürstenwall 186a in Friedrichstadt. „Das ist kompliziert,“ sagt Marc Eller. Das hat vor allem mit der Lage des Grundstücks zu tun, das sich in einem Hinterhof befindet. Der Durchgang zur Straße ist 2,50 Meter breit und ebenso niedrig hoch. „Ein Mauseloch“, beschreibt Philipp Eller. Hier muss dennoch alles durch, was abgerissen und umweltgerecht entsorgt werden muss. Hier muss ebenso alles Material rein, was für den Neubau verbaut wird.