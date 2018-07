Die KakaJu hat den schönsten OrdenDie Fetzer einmal hautnah erleben

Der Förderverein des Düsseldorfer Karnevals hat die schönsten Orden der vergangenen Session ausgezeichnet. Dabei landetet die KakaJu ganz oben auf dem Treppchen und strich den Siegerscheck von 1000 Euro ein. Der Orden zeigt ein großes Weihrauchfass in dem sich der Präsident, der Hoppediz, ein Tanzmariechen und der Bergische Löwe tummeln. Und über allem schwebt der Gründervater der KakaJu, Ex-OB Josef Kürten.

„Wir werden das Geld für neue Gruppenkostüme gebrauchen“, sagt Präsident Thomas Puppe. Im Vorjahr hat Josef Hinkel das Präsidentenamt im Förderverein übernommen und nun wurden erstmals auch die Kinderorden prämiert. Hier landete der Orden der Niederkasseler Kindertollitäten Luca I. und Venetia Marlene auf dem ersten Platz.

Im Karneval heißt es für die Fetzer rein in den Saal, rauf auf die Bühne, 30 Minuten spielen, runter von der Bühne und ab zum nächste Saal. Doch die Jungs können viel mehr als Karneval und das werden sie am Sonntag ab 15 Uhr im Biergarten der Brauerei Schumacher bei „Fetzer hautnah“ beweisen. „Für uns ist das eine tolle Gelegenheit, uns mit unseren Fans zu unterhalten und ein Bier zu trinken“, meint Sänger Thomas Meffert. Vier Stunden werden sie auf der Bühne stehen. Jeck United aus Krefeld sind als Gäste dabei. Eigentlich war das „Fetzer-Hautnah“-Konzert im Schumacher schon ausverkauft, doch wegen des schönen Wetters wird die Veranstaltung von drinnen in den Biergarten verlegt und es gibt daher noch einige wenige Restkarten für 17 Euro an der Tageskasse.