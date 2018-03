Unsere Redaktion stellt sich jeden Monat einer Herausforderung aus dem Buch „Düsseldorf - made by me“. Diesmal: gelbe Dinge finden, die typisch für die Landeshauptstadt sind.

Düsseldorf. Die Liste, ach der ganze Satz klingt super: Fußgänger-Ampeln mit Gelbphasen, die auf Grünphasen folgen, sind in Italien, der Schweiz, Liechtenstein, Irland und in Düsseldorf anzutreffen. Dass in dieser Liste neben ganzen Ländern auch eine einzelne Stadt steht, hat seine Ursache in den frühen Fünfzigern. Damals gönnte sich Düsseldorf eine Ausnahme von der Straßenverkehrsordnung. Die besagt, dass Fußgänger ausschließlich Rot und Grün sehen, im extravaganten Fall auch zwei Mal Rot und ein Mal Grün. Die NRW-Landeshauptstadt aber startete einen Modellversuch, deshalb musste sie die genannte Regel nicht einhalten und konnte sich eine dritte Farbe gönnen. Der Versuch scheint noch anzudauern, denn die Fußgängerampeln in Düsseldorf zeigen auch heute noch Gelb. Und nach allem, was wir wissen, hat das bis heute keine andere deutsche Stadt nachgemacht.

Gelb ist also nicht unbedingt typisch für unsere Stadt, aber sie eine besondere Bedeutung. Deshalb eignet sich die Farbe auch gut für die Düsseldorf-Herausforderung dieses Monats. Unsere Redaktion nimmt sich immer eine der Aufgaben vor, die in dem Buch „Düsseldorf - made by me“ stehen. Sie lautet für den März: Finde noch mehr gelbe Dinge, die hier besonders sind. In Dortmund wäre das wohl keine Herausforderung, in Düsseldorf ist es eine. Rot und Weiß sind typisch, Blau ist reichlich zu finden, aber Gelb?

Unsere Suche beginnt mit Früh-Motivation, denn schon nach wenigen Metern stoßen wir auf ein gelbes Gespenst, einer jener Aufkleber, die zum Beispiel in Bilk und Friedrichstadt das Straßenbild mitbestimmen. Der Künstler ist aus nachvollziehbaren Gründen nicht bekannt, seine Aufkleber aber innerhalb der hiesigen Stadtgrenzen sehr wohl. Und so geht das weiter: Hinweisschilder auf Parkhäuser - Gelb. Die Fußabdrücke in der Straßenbahn - Gelb. Werbung für die DEG - na klar, Gelb.

Wer nach Gelb Ausschau hält, entdeckt plötzlich jede Menge davon und noch vieles andere mehr. Eben das ist, was wir an den Düsseldorf-Herausforderungen so mögen: Sie bringen selbst die Geboren-Aufgewachsen-und-nie-weggekommen-Düsseldorfer dazu, ihre Stadt anders wahrzunehmen und Neues zu entdecken. Herausforderung gemeistert, Vorfreude auf April gesteigert.