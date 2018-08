Donnerstag, den 30. August , stehen Indien, China und Libanon auf dem Tableau des öffentlichen Programms. Den Anfang macht das Navdhara India Dance Theatre im Capitol ab 19 Uhr. Der Choreograph Ashley Lobo versucht, mit seiner patentierten Technik, Philosophie in teils durch Yoga inspirierte tanzsprachliche Entäußerungen zu übersetzen. Dabei ganz transzendental, ins tiefste Innere blickend. Mit „Tu Tu“präsentiert sich das chinesische Hou Ying Dance Theatre. Auch hier scheint ordentlich Philosophie mitzuschwingen, geht es doch um die Dekonstruktion, die Durchdringung von Prinzipien menschlicher Bewegung. Und das im Kontext von Raum und Zeit. (Central, 20.30 Uhr). Omar Rajeh und Maqamat aus Libanon setzt sich mit „#minaret“ mit den Konsequenzen der Zerstörung in der Stadt Aleppo auseinander. Ab 21 Uhr im Tanzhaus NRW.

Am Mittwoch, den 29. August, ist ab 20.30 Uhr im Capitol Theater zunächst Kukai Dantza mit „Oskara“ zu sehen, ein Kommentar zur baskischen Kultur. Zeitgleich findet im Central des Schauspielhauses von der Compañía Tania Pérez-Salas (Mexiko) mit „Macho Man XXI“ die Auseinandersetzung mit Geschlechterkonflikten mexikanischer Kultur einen soweit möglich humorvollen szenischen Wiederklang. Um 22 Uhr ist im Capitol die finnische Choreographin Susanna Leinonen zu Gast: „Dreams of Replay“.

Unter der künstlerischen Leitung von Dieter Jaenicke möchte sich die Tanzmesse emphatisch tänzerischen Strömungen aus wahrhaft allen Länder widmen. So ist auch Afrika und Süd-Amerika vertreten, dank finanzieller Unterstützung durch die Kunststiftung NRW. Neu dieses Jahr ist zudem, dass die Messe und das Festival sich diesmal ein offizielles Partnerland an die Seite genommen haben: China. Außerdem steht „Urban Dance“ und die Interaktion von Räumen und Tanz in den Programmlinien „Urban Dance Art Days“ und „Dance.On.Site“ im Zentrum. Ein sehr breites Spektrum also. Ist die Fachmesse im NRW Forum auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Forum von und für professionelle Tanzkunst, so stehen andererseits ausgewählte Veranstaltungen im Tanzhaus NRW, dem Capitol oder auch dem Central allen Besuchern offen.

Düsseldorf. Zwischen dem 29. August und dem 1. September wird Düsseldorf zu einem magnetischen Anziehungspunkt für internationalen Tanz. Eine Messe, ein Festival, ein Laboratorium rund um zeitgenössischen Tanz in all seiner Vielfalt. Die Internationale Tanzmesse NRW ist aber nicht nur ein Fixpunkt im Kalender von allen Menschen, die sich künstlerisch mit Bewegung auseinandersetzen, wobei hier die Grenzen mehr und mehr in alle Richtungen geöffnet werden, sondern bietet auch für Publikum jenseits der Fachwelt Reizvolles. Überaus Reizvolles: Einen in dieser Dichte wohl kaum vergleichbaren Querschnitt durch die Welt der Tanz-Kunst.

Compañía Tania Pérez-Salas reflektieren in „Macho Man XXI“ Geschlechterkonflikte in Mexiko.

Freitag, den 31. August, werden Perspektiven nach Kanada geöffnet, mit „Crépuscule des océans“ von Daniel Léveillé Danse bei der Beethovens Klaviersonaten, als musikalisches Material verwendet werden. (18 Uhr Capitol). Im Anschluss um 20 Uhr rücken VILCANOTA mit Bruno Pradet den vibrierenden Körper in rituellen Tänzen in den Fokuspunkt des tänzerischen Ausdrucks. Um 20.30 Uhr gastiert Companhia Urbana de Dança aus Brasilien im Tanzhaus NRW: „5 passos pra nao cair no abismo (5 Schritte, um nicht in den Abgrund zu fallen)“. Zeitgleich im Central gibt es eine Doppelvorstellung mit Laboratory Dance Project und tanzmainz aus Deutschland. „NO COMMENT“ und „Fall seven Times“, werden sich somit in direkten Dialog begeben.

Am Samstag, den 1. September öffnet das Weltkunstzimmer seine Pforten für den „Urban Dance Art Day“ der von Takao baba kuratiert wird. Von 15 bis 16.30 Uhr und 17.30 bis 19 Uhr stehen die Zeichen auf Hip-Hop und die überaus weite Sphäre urbanen Tanzes. Ab 19 Uhr erkundet Siamese Cie aus Belgien die Koagulation von Boxern mit Tänzern. Ein „Kampf im Tanzring“ also. Zoe und Juniper aus den USA widmet sich wiederum der so sonderbar verletzlichen Schwelle zwischen Kind- und Erwachsensein. „BeginAgain“ ist ab 20 Uhr im Central zu sehen.

Was die Tanzmesse darüber hinaus noch zu bieten hat – und das ist einiges – und weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter: tanzmesse.com/de/programme/2018/performances/