Jetzt gibt es erste Pläne, wie man den öffentlichen Verkehr an einem neuen Hochbahnsteig bündeln kann. Mindestens 30 Bäume müssen weichen.

Der Belsenplatz ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im linksrheinischen Düsseldorf. Hier bündeln sich fünf Bahnen und mehrere Busse, die nach Neuss, Krefeld, Lörick, Meerbusch und Heerdt sowie zum Hauptbahnhof fahren. Täglich steigen 14 000 Menschen allein in die Straßenbahnen ein oder aus. Väter und Mütter buckeln die Kinderwagen, alte Menschen ihre Rollatoren über mehrere Stufen in die Waggons oder rennen über Belsenstraße und Hansaallee, die beide stark befahren sind, um die Straßenbahn zu erwischen. Seit Jahrzehnten fordert die linksrheinische Bezirksvertretung ein Ende dieses gefährlichen Treibens und einen barrierefreien Ausbau der Haltestellen. Nun endlich legten Rheinbahn, Verkehrsplanungsamt und das Ingenieurbüro Lindschulte, Kloppe einen dezidierten Katalog von Möglichkeiten vor und erhielten ein dickes Lob von den Politikern.

Wo die Haltestelle liegen soll

Feststeht, dass die Haltestelle Belsenplatz zur Luegallee kommt. Dort könnte in Höhe Quirinstraße und Cheruskerstraße, Ecke Bücherei Gossens, ein hundert Meter langer Bahnsteig entstehen, der alle Fahrbeziehungen abdeckt. Dafür gibt es mehrere Alternativen, wobei zwischen 30 bis 35 satzungsgeschützte Bäume geopfert werden müssen, nach dem Motto: Entweder Hochbahnsteige oder Platanen. In 10 bis 25 Fällen sind Neupflanzungen möglich.

Das Aussehen auf der Luegallee

Die Luegallee wird ihr Aussehen also zumindest am Teilstück des Hochbahnsteigs ändern. Die Trasse hat eine Breite von 35 Metern, von Hausfassade zu Hausfassade gemessen. In dieser Breite müssen die Auslagen der Geschäfte, die Bürgersteige, Fahrradwege, Haltespuren, Gleise und gegebenenfalls neue Bäume untergebracht werden. Bezirksbürgermeister Rolf Tups zur WZ: „Wir haben hier Straßenstrukturen, die um 1890 entstanden sind. Damals hat niemand über Hochbahnsteige und meterlange Straßenbahnzüge nachgedacht.“ Will heißen: Das Denken in traditionellen Vorstellungen ist passé.

Je eine oder zwei Fahrspuren

Die Politiker vor Ort haben sich geschworen, die Diskussion parteiübergreifend zu führen. Ob damit jene Zeiten vorbei sind, in denen CDU und FDP alles ablehnten, was auf neue Radwege und eine Reduzierung von Fahrspuren zugunsten von Hauptradwegen und breiten Bürgersteigen hinausläuft, wird sich zeigen. Immerhin erklärt die Rheinbahn, ohne namentlich zitiert zu werden: „Von den Belastungswerten pro Spitzenstunde könnte die Luegallee auch einspurig funktionieren. Ausnahmen wären die Abbiegespuren.“Auch eine Zweispurigkeit der Fahrbahnen in der Rush Hour sei nach Auskunft des Ingenieurbüros möglich.

Gestaltung des Hochbahnsteigs

Die Planer von Stadt und Rheinbahn sowie dem externen Planungsbüro erarbeiteten einen Katalog von Möglichkeiten, wobei sie einige Alternativen selbst ausschließen. Das gilt vor allem den sogenannten Teilhochbahnsteigen. Dann müsste sich jeder Behinderte sofort beim Einsteigen entscheiden, wo er am Belsenplatz aussteigt. Angesichts der immer älter werdenden Fahrgäste sei dies nicht machbar.