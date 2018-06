Von Thomas Eßer

Markige Sprüche und keine Furcht vor dem Weltmeister. Deutschlands Gruppengegner Mexiko um Topstar Chicharito will bei der Fußball-WM um den Titel mitspielen. „Wir haben vor nichts und niemandem Angst“, twitterte „El Tri“ nach der Auslosung. Und Chicharito kündigt an: „Wir werden unsere Ambitionen nicht beschränken.“ Jedes Team habe bei der WM seine Chance „und wir werden unser Bestes geben, um ins Finale einzuziehen und sogar die Weltmeisterschaft zu gewinnen.“ Am 17. Juni wartet der Titelverteidiger von Bundestrainer Joachim Löw gleich im ersten Gruppenspiel als Riesenhürde.

„Es gibt keinen größeren Gegner als Deutschland, sie sind Weltmeister, das wird großartig“, sagt Nationalcoach Juan Carlos Osorio. „Ich freue mich darauf, gegen sie zu spielen. Wir können sie herausfordern und hoffentlich auf Augenhöhe mit ihnen spielen.“

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen gelang das nur bedingt: Im Halbfinale des Confed-Cups siegte die DFB-Elf im vergangenen Sommer mit 4:1. Löw hält den ersten WM-Gegner dennoch für eine variable und flexible Mannschaft, die ein „wahnsinnig gutes Niveau“ habe. In insgesamt elf Duellen siegten die Lateinamerikaner einmal, fünfmal gewann Deutschland, fünf Partien endeten remis. „Das wird ein Gala-Spiel, da können wir zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind“, sagt Eintracht Frankfurts Mexikaner Carlos Salcedo. Keeper Guillermo Ochoa freut sich auf die Revanche für das Spiel von Sotschi aus dem vergangenen Jahr: „Wir wollen uns den Stachel vom Confederations Cup herausziehen.“

Superstar Chicharito ist trotz schwacher Saison Hoffnungsträger

Der wichtigste Faktor soll dabei einmal mehr Chicharito sein. Der frühere Leverkusener ist Superstar und Rekordtorschütze seiner Auswahl. In den sozialen Netzwerken ist er der Held der Fans. Bei Twitter folgen ihm rund neun Millionen Menschen. Zum Vergleich: Der FC Bayern München hat mit etwa 4,5 Millionen Followern auf seiner deutschen Hauptseite etwa halb so viele. Sportlich lief es für Chicharito diese Saison aber nicht immer wie gewünscht. Bei West Ham United kam der Stürmer häufig nur als Einwechselspieler zum Zug.

Mexiko ist bei der WM Dauergast. Von den Teilnehmern in Russland haben nur Rekordweltmeister Brasilien, Deutschland und Argentinien mehr WM-Erfahrung. „El Tri“ qualifizierte sich vorzeitig als bestes Team der CONCACAF-Zone. Bei der Endrunde war seit 1994 allerdings immer im Achtelfinale Schluss.