In den Programmkinos startet am Donnerstag das neue Programm.

Donbass

Krieg in Absurdistan. Wenn es nicht so schrecklich wäre, könnte man sich kaputtlachen über die grotesken Szenen eines Krieges, der mittlerweile seit vier Jahren im Osten der Ukraine tobt. So undurchsichtig die Interessen der beteiligten Seiten sind, so schwierig ist es, hier zwischen Wahrheit, Lüge und Propaganda zu unterscheiden. Ohne in Parteilichkeit zu verfallen, schildert der ukrainische Regisseur Sergej Losnitsa Szenen einer Auseinandersetzung, in der niedrigste Instinkte an die Macht gelangen: Gier, Lüge und Gewalt. Korruption herrscht allerorten, Politiker suchen sich ihrer Widersacher schmutzig zu entledigen und selbst an den Hilfslieferungen bereichern sich noch die Ärzte. Zu leiden hat darunter die Bevölkerung, die zum Teil noch die Lügenmärchen glaubt, die ihr aufgetischt werden. Zu den Opfern gehört auch ein deutscher Journalist, der in seiner naiven Suche nach Wahrheit von der Soldateska herumgeschubst und instrumentalisiert wird. Ein eindrucksvolles Porträt eines schmutzigen Krieges, angesichts dessen Verfahrenheit die Welt langsam das Interesse verliert. Der Film wurde beim Filmfestival in Cannes mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet.

Bambi, tgl. 21 Uhr bei den „Eine Welt Filmtagen“

Grüner wird’s nicht sagte der Gärtner und flog davon

Nach seinen engagierten Filmen, vor allem dem Kurzfilm über Straßenkinder „Quiero Ser“, der ihm 2001 einen Oscar einbrachte, und zuletzt „Colonia Dignidad“ versucht sich der Regisseur Florian Gallenberger an einem gefälligeren Sujet. Sein am Feel-Good-Sujet orientierter Film lehnt sich mit dem sperrigen Titel nicht nur an die süffigen Romane von Jonas Jonasson an, sondern richtet sich auch zielgenau auf die (mindestens) 50-Plus-Generation der Kinogänger. Gärtner Schorsch (Elmar Wepper) platzt der Kragen: Die Liebe ist abgekühlt, der eigene Betrieb praktisch pleite und dann hat er noch Ärger mit dem Golfplatz-Eigentümer. Da setzt er sich kurzerhand in seinen alten Doppeldecker und fliegt den Problemen in Richtung Norden davon. Unterwegs sammelt er die flippige Philomena (Emma Bading) auf und findet schließlich neben einer neuen Liebe auch den Mut, sein altes Leben zu ordnen. Statt Oscar-Kino bietet Gallenberger hier freilich eher TV-Abendprogramm.

Metropol, tgl. 16.15/18.45 Uhr (Mo. nur 16.30 Uhr)

Familie Brasch

Porträt der Familie Brasch, die im Westen höchstens durch den Film-Regisseur und Schriftsteller Thomas Brasch („Engel aus Eisen“) bekannt sein dürfte. Die Dokumentation erzählt die Geschichte einer Familie, deren drei Generationen von der Geschichte ganz unterschiedlich geprägt wurde. Vater Horst war vor den Nazis geflohen und wollte nach dem Krieg in der DDR ein neues Deutschland aufbauen. Sohn Thomas entfremdete sich vom Vater, der zum hohen SED-Funktionär aufstieg, und ging in den Westen. Auch seine Geschwister Klaus und Peter wurden Schriftsteller beziehungsweise Schauspieler. Die jüngste Schwester Marion arbeitet ebenfalls als Journalistin und Schriftstellerin.