Die Düsseldorfer Liberalen haben eine starke Position in der Ampel-Kooperation und sind auf Landes- und Bundesebene gut vertreten. Damit könnten sie allerdings ihren Zenit erreicht haben.

Niemand ist in Düsseldorf länger an der Macht als die FDP. Seit der Kommunalwahl 1999 bildete sie mit der CDU eine Mehrheit im hiesigen Stadtrat, seit 2014 ist sie Teil der Ampel-Kooperation. Und das ist nicht das einzige Kunststück, dass die Liberalen vollbracht haben.

Da ist auch die Kreisparteivorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die es in weniger als vier Jahren von der lokalen Größe zu einer Person gebracht hat, die bei der berühmten Lieber-nicht-regieren-als-schlecht-regieren-Pressekonferenz an sehr prominenter Stelle ins Bild geschafft hat. Und da ist der Fraktionschef Manfred Neuenhaus, der in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ den amtierenden Oberbürgermeister als gescheitert bezeichnet und trotzdem in aller Ruhe weiter mit dessen Partei arbeitet.

Liberal ist die Düsseldorf-FDP vor allem darin, sich selbst jede Form der Rede- und Schimpffreiheit zuzugestehen. Für Parteichefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gibt es eine eigene, der Richter-Skala ähnliches (also nach oben offenes) Maßsystem, mit dem ihre Wortbeiträge im Stadtrat bewertet werden. Die Ausbrüche sind intellektuell stark und für Außenstehende höchst unterhaltsam, könnten aber auch Schäden hinterlassen haben, die zu heftig sind für mögliche Pläne zur OB-Wahl 2020.

Strack-Zimmermanns Schwerpunkt liegt jetzt in Berlin

Mindestens vorerst liegt Strack-Zimmermanns Schwerpunkt in Berlin. Die Hauptstadt ist gerade für Neulinge gefährlich, die Düsseldorferin scheint dem getrotzt zu haben. In Berlin kann man an jedem Abend zwischen mehreren Veranstaltungen wählen, auf denen man jeweils kulinarisch gut versorgt wird und die alle den Eindruck erwecken, dass man sie auf gar keinen Fall verpassen sollte. Deshalb sind Neulinge auch daran zu erkennen, dass sie innerhalb der ersten Zeit merklich an Umfang gewinnen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht exakt so aus wie am Wahlabend. Sie hat die gerade beschriebene Illusion offensichtlich erkannt und teilt ihre Kräfte mit höchster Disziplin ein.

Doch auch sie musste einsehen, dass sie in Düsseldorf nicht mehr so prägend für ihre Partei sein kann wie bisher. Sie ist noch Mitglied des Stadtrates, tritt aber deutlich seltener in Erscheinung als vor dem 24. September. Deshalb gibt es neben dem beschriebenen Mut in der FDP auch die Sorge, dass da tatsächlich eine Lücke entsteht, wo bisher Strack-Zimmermann war.