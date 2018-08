Auf dem Marktplatz probierten die Besucher trotz der Hitze viel und machten einen klaren Favoriten aus.

Düsseldorf. Wer dachte, bei der momentanen Jahrhunderthitze hätten nicht so viele Düsseldorfer Lust auf Wein, der irrte gewaltig. Den Beweis lieferte der Weinsommer vor dem Rathaus: Am Wochenende waren die Sitze auf den Bänken und die Stehplätze rund um die Stände der Winzer gut gefüllt. Fröhliche, entspannt plaudernde Menschen waren dort zu sehen, viele drapierten mitgebrachte Käse- und andere leckere Häppchen vor sich und natürlich: Ansammlungen aus Gläsern, in denen sich zumeist blassgelber Wein befand.

Dazwischen waren viele Wassergläser. „Ein Glas Wein und ein Glas Wasser und man kommt gut durch den Tag“, sagte Thorsten Lersch. Der Winzer reiste aus Langenlonsheim an der Nahe bei Bingen am Rhein in die Landeshauptstadt an. „Es wird bewusst konsumiert und bei der Hitze trinken die Meisten Weißwein.“

Der Favorit bei den Düsseldorfern sei eindeutig der Sauvignon Blanc. „Dieser hat weniger Alkohol und ist leichter im Volumen“, sagte Lersch, der im ganzen Land seinen Wein vorstellt. „Berliner trinken sehr gerne Burgunder.“ Dass bei den Düsseldorfern Weißwein der Renner ist, das bestätigt auch Winzerin Hedwig Rudnick aus Flonheim. „Der Trend geht wieder zum halbtrockenen Wein: ganz leichte Weine und Kabinettweine.“

Für Andreas aus Dortmund war der Besuch beim Weinsommer eine Premiere. Macht aber gar nichts: „Wir arbeiten uns in die Szene rein“, sagte der junge Mann zu seiner „Bildungsreise“, die er mit seiner Partnerin Lisa angetreten hat. Was wäre hierfür geeigneter als eine stilechte Weinprobe – und auch noch einer,, bei der einem eine Weinprinzessin „assistiert“: Lilli Joachim, ihres Zeichens pfälzische Weinprinzessin 2018. Das Paar kündigte an, sich in Düsseldorf „auf jeden Fall mit einigen Flaschen Wein eindecken“ und später auf der heimischen Terrasse davon trinken.