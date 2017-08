Großer Höhepunkt des Fleher Schützenfestes ist der Fackelumzug durch den dörflichen Stadtteil. Sechs Kompanien hatten dieses Jahr auf ihren Scherztransparenten humorvoll Vorfälle des vergangenen Jahres aufgegriffen. Eine Jury aus Schützen jeder Kompanie prämierte die schönsten Fackeln. Den ersten Platz sicherte sich die Jägerkompanie: Auf ihrem Wagen „fliegt“ ein sechs Meter langer „Super-Norbert“ im Superman-Kostüm mit seinen drei Königsketten im Fackelzug durch Flehe. Darstellen soll das freilich Norbert Janßen, der als erster Fleher Schützenkönig überhaupt die Stadtkönigswürde erlangte. Und so „ganz nebenbei“ ist er auch noch Bezirkskönig des Bundes der Historischen. So viele Königswürden auf einmal seien Grund genug, auf der Jägerfackel in Überlebensgröße dargestellt zu werden – fand anscheinend nicht nur die Jägerkompanie. Platz zwei ging an die Fackel des Reitervereins. Mit dem Motto „Betreten der Baustelle verboten – Eltern haften für Ihre Nachbarn“ beschreibt die Kompanie einen Nachbarschaftsstreit in Flehe, der so weit ging, dass eine Baustelle für zehn Tage stillgelegt werden musste. Auf dieser Fackel steht eine der betreffenden Personen vor einem Bagger und versperrt so den Weg. Platz drei ging an die Andreas-Hofer-Kompanie: Ihr Thema dieses Jahr: ein Elfmeter-Tunier des befreundeten Sportvereins TUSA 06.