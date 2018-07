Im Gastbeitrag erklärt Stadtgeograph Heinrich Spohr Düsseldorf - das ein Dorf ist, aber auch eine Stadt.

Düsseldorf.

Da gibt es eine Stadt am Rhein, für die wird immer mal wieder ein Markenzeichen gesucht. Stadtunkundige werden honorarträchtig beauftragt, für diese Stadt ein Werbesymbol zu finden. Lang und breit wird darüber diskutiert, was dieses Werbesymbol ausdrücken soll, nicht aber darüber, was diese Stadt ist und was sie verkörpert.

Die Düsseldorfer werden nicht gefragt, was eigentlich auch nicht nötig ist, denn die wissen, was sie sind und brauchen sich keine Werbesymbole aufzwingen zu lassen. Die Stadt, um die es hier geht, ist das größte Dorf am Rhein – dat Dörp op de Düssel – mit einer großen Historie. Das wissen die weltoffenen Düsseldorfer.

Dieses Dorf ist nicht nur fein wegen der Mode, auch berühmt wegen der Kunst und der Kultur. Es ist ein sauberes und stählernes Industrie-Dorf, in dem die Hälfte der Bevölkerung in der verarbeitenden Industrie oder in ihrer Verwaltung arbeitet – einmalig.

Dieses Dorf ist nicht nur das Dorf mit Museen, die die Welt bedeuten: Museum der Kippenberg-Stiftung Goethe im Schloss Jägerhof, Hetjens Deutsches Keramik-Museum im Palais Nesselrode, Kunst- und Grafik-Museum im Ehrenhof, Deutsches Rheinschifffahrt-Museum im Schlossturm, sondern auch der Stand- und Leistungsort der bedeutendsten Deutschen Kunstakademie am Rhein.

Dieses Dorf ist auch eine Stadt: die Stadt mit einmaligen Architekturbauten seit dem 11. Jahrhundert, die Stadt mit dem 1. Hochhaus Deutschlands, dem Wilhelm-Marx-Haus, die Stadt mit dem 1. Öffentlichen Park Europas, dem Hofgarten, die Stadt mit den meisten städtischen Parks und Grünanlagen, die Stadt mit der längsten Promenaden-Flanier-Meile der Welt, die Stadt mit der 1. Eisenbahnlinie Westdeutschlands, die Stadt mit den 1. Elektrischen Fernstraßenbahnen Europas (K,D), die Stadt mit der 1. kunstvoll gestalteten U-Bahn der Welt, die Stadt mit der Querseilbrückenfamile, einmalig in der Welt, die Stadt mit dem 1. Stadtwasser-Klärwerk Europas am Rhein, die Stadt mit weltbedeutenden Industrie- und Chemiemarken, die Stadt mit weltbekannten Altbier-Brauereien, die Stadt mit der längsten Theke der Welt, die Stadt mit der Größten Kirmes am Rhein, die Stadt mit dem kritischsten Rosenmontagszug der Welt, die Stadt mit den einmaligen Radschlägern und bedeutenden Sportvereinen, die Stadt mit dem weltbekannten Aquazoo, die Landeshauptstadt ohne Regierungsviertel, aber mit dem Landtag am Rhein.