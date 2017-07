Düsseldorf. Bärbel aus Berlin war da. Sie wollte schon lange mal kommen, diesmal für ein verlängertes Wochenende. Ihr letzter, beruflich bedingter Besuch war nur eine Stipp-Visite. Jetzt wollte sie machen, was sie immer zuerst macht in fremden Städten: eine Stadtrundfahrt. Brav besorge ich ein Faltblatt der Düsseldorf Tourismus GmbH. Hop On Hop Off City Tour. Das wär’s doch!

Gewissensfrage: Muss ich da mit? Ich kenn doch meine Stadt. Vorweg: Man muss. Nicht, weil ich Düsseldorf aus der Perspektive eines so genannten Cabrio-Busses nicht kenne, sondern damit Besucher wie Bärbel einfach mehr mitbekommen, als das, was von dort zu sehen und zu hören ist.

Zuerst kaufen wir eine Düsselcard für drei Tage für 19 Euro. Damit gibt’s sogar Ermäßigungen bei der Stadtrundfahrt oder Schiffstour. Und dann endlich Hopp On auf der Kö-Brücke. Mit uns warten noch andere Touristen im Nieselregen. Die Plätze auf dem Oberdeck sind trotz Feuchtigkeit heiß begehrt und meist schon besetzt, denn eigentlich startet die Tour bereits am Hauptbahnhof. Im Bus werden Kopfhörer angeboten, neben Deutsch in noch zehn anderen Sprachen, auch Polnisch, Chinesisch und Japanisch.

Belegt mit einem Grauschleier ist nicht nur die Stadt, auch die schulmeisterliche Stimme vom Band, die Düsseldorfs alte Vorzeige-Immobilien beschreibt im Stile von „Rechts sehen sie – links sehen Sie“ und „Urkundlich zuerst erwähnt. . .“. Meist sind wir dann schon vorbei. Dafür gibt’s dann Wiederholungen, weil der Bus Schleifen fährt. Derweil bemühe mich fleißig, gegen die tristen Bilder und ebensolche Beschreibungen mit Mäutzkes und Dönekes aus dem wahren Düsseldorfer Leben dagegenzuhalten.

Der junge Franzose kann während der tristen Häuser-Schau denn auch nicht so recht unterscheiden, war das jetzt die Börse („die Nummer zwei nach Frankfurt“) oder das Wilhelm-Marx-Haus, („das erste Bürohochhaus im Lande“), das Carsch-Haus („eines der drei ältesten Kaufhäuser in Deutschland“) oder etwa die Kunstakademie.

Auf dem Dach des Busses herrscht babylonisches Sprachgewirr. Das bunte Völkchen unterhält sich lieber miteinander als der Stimme vom Band zuzuhören und stellt eigene Fragen: Was sind das für Skulpturen auf den Litfasssäulen? Warum sind die Gehry-Bauten krumm? Ist Altbier wirklich so bitter? Ist auf den Rheinwiesen immer Kirmes? Wo kann man am besten shoppen? Doch so was wie das neue Outlet-Kaufhaus Saks off Fifth Avenue hat das alte Band noch nicht drauf. Am Carsch-Haus sagt die Stimme, die mich doch sehr an die erinnert, die ich mitsamt dem Navi in meinem letzten Auto verkauft habe, dass hier „ein wunderbarer Platz erhalten wurde“: