Vom 25. September bis zum 1. Oktober findet das Kölner Krimifestival in seiner sechsten Auflage statt.

Köln. Bereits zum sechsten Mal gibt es in Köln das Krimifestival Crime Cologne und das Crime Cologne Special. Große Namen wie Ingrid Noll („Halali; 27. September, Mayersche Buchhandlung), Arne Dahl („Sechs mal zwei“, 18. Oktober, Mayersche Buchhandlung, mit Gerd Köster), Deon Meyer („Fever“, 7. Oktober, Sancta-Clara-Keller) und Martin Walker („Grand Prix“, 10. Oktober, Mayersche Buchhandlung) stehen auf dem Programm.

Das Festival findet vom 25. September bis zum 1. Oktober in Köln statt. Erweitert wird es zwischen dem 6. und dem 26. Oktober durch das Crime Cologne Special. Zu den Kölner Autoren gehört Volker Kutscher, der am 9. Oktober in der Zentralbibliothek seinen aktuellen Gereon Rath „Lunapark“ präsentieren wird. Die Bestsellerreihe um den Kommissar, die in den 30er Jahren spielt, nahm Tom Tykwer als Ausgangspunkt für seine Fernsehserie „Babylon Berlin“.

Erstmals findet in diesem Jahr die Reihe „Dine & Crime“ im Café Central im Belgischen Viertel statt. An jedem Abend werden sowohl kriminalistische als auch kulinarische Spezialitäten aufeinander abgestimmt angeboten. Dazu zählen am 26. September der Südfrankreich-Abend mit Anne Chaplet und der Japanische Abend mit Henrik Siebold am 27. September. Auf dem Programm stehen auch ein Ruhrpott- und ein Blutwurst-Dinner (25. und 30. September).

Lesungen in der Rechtsmedizin und im Bestattungsinstitut

Im Designhotel The New Yorker gibt es zusammen mit dem Schauspieler Klaus Zmorek und dem Autor und Whiskey-Kenner Bernd Imgrund eine Krimi-Lesung, die mit einer Whiskey-Verkostung kombiniert wird. Gelesen wird am 28. September aus Denzil Meyricks Krimi „Tödliches Treibgut“.

Auch ungewöhnliche Orte werden beim Festival wieder ins Rampenlicht gerückt. So ist Rainer Löffler mit seinem Thriller „Der Näher“ am 27. September zu Gast in der Kölner Rechtsmedizin. Am 25. September liest Bernhard Aichner aus „Totenrausch“ im Bestattungsinstitut Kuckelkorn. Im Sancta-Clara-Keller gibt es am 29. September einen Abend zu Edgar Allan Poe – gelesen von der Schauspielerin Anna Thalbach. John Sinclair steht am 26. September im Mittelpunkt im Mülheimer Bastei Lübbe Verlag. Präsentiert wird der Geisterjäger von Bestsellerautor Wolfgang Hohlbein und Kriminalbiologe Mark Benecke.

Vergeben wird in diesem Jahr bei der Eröffnungsgala des Festivals wieder der Crime Cologne Award. Auf der Shortlist des mit 3000 Euro dotierten Preises stehen Max Annas mit „Illegal“ (Lesung: 6. Oktober, Rautenstrauch-Joest-Museum), Brigitte Glaser mit „Bühlerhöhe“ und Gregor Weber mit „Asphaltseele“ (Lesung: 30. September, Café Central). Den erstmals vergebenen Sonderpreis der Jury erhält Friedrich Ani für seine Verdienste um den deutschsprachigen Kriminalroman. Vergeben wird am gleichen Abend zudem der Junge Autoren Award, für den 158 Autoren zwischen 12 und 18 Jahren ihre Kurzgeschichten eingereicht haben.

Erstmals gibt es beim, mit 30 000 Euro von der Stadt unterstützen, Krimifestival eine Gast-Partnerstadt. In diesem Jahr ist dies das finnische Turku. Als Autor wird der Newcomer Simo Hiltunen mit „Die Stunde des Wolfs“ erwartet. Ein Termin steht noch nicht fest.

