In Land und Bund gehören Christdemokraten die Düsseldorfer Sitze. Doch im Stadtrat hat die CDU wenig zu sagen, obwohl sie dort stärkste Fraktion ist. Am meisten beschäftigt die Partei die Frage: Wer soll 2020 als OB-Kandidat(in) antreten?

Die politische Lage der CDU in Düsseldorf könnte man auf einen knappen Nenner bringen: Rechnerisch stark, hat aber nichts zu sagen. Jedenfalls, was die Fraktion der Christdemokraten im Stadtrat angeht. Auf den höheren Ebenen hat die CDU 2017 – trotz mancher Einbuße – alles abgeräumt: Die vier Landtagsmandate (Angela Erwin, Olaf Lehne, Marco Schmitz, Peter Preuss) und beide Sitze im Bundestag (Thomas Jarzombek, Sylvia Pantel) wurden direkt gewonnen.

Bei Ed Sheeran geriet die CDU aus ihrem Lager unter Druck

An der Spitze der Kreispartei hat sich die Lage entspannt, seit Jarzombek mit Angela Erwin und Peter Blumenrath Stellvertreter an die Seite bekam, die in ihm nicht einen Feind sahen. Gleichwohl ist die Führung der Partei durch den Vorsitzenden auch nicht völlig unumstritten, hinter vorgehaltener Hand wünschen sich immer noch manche CDU-Leute mehr Jarzombek in Düsseldorf statt in Berlin und mehr Führung von dem Bundestagsabgeordneten. Die Ratsfraktion unter Rüdiger Gutt geriet unter einen – für eine Oppositionspartei – bemerkenswerten Druck. Als sich die CDU den Genehmigungen für das geplante Ed-Sheeran-Konzert auf dem Messeparkplatz P1 nach langen Diskussionen verweigerte, wurde ihr Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Und zwar auch und gerade von bürgerlichen Größen (Jonges) und aus der Wirtschaft (IHK). Nun, zum einen gab es bei der Mehrheit der CDU und namentlich bei Gutt tatsächlich einige sachliche Gründe für das Nein. Zum Anderen spielte natürlich die Taktik eine Rolle. Man wollte einfach (nach dem Tour-de-France-Auftakt 2017) nicht schon wieder den Mehrheitsbeschaffer für SPD-OB Geisel und die in dieser Frage uneinige Ampel spielen.

Freilich herrscht auch in der CDU-Fraktion längst nicht immer Einigkeit. Fraktionschef Gutt hat durchaus zu tun damit, seine Leute immer zusammenzuhalten. Das freilich ist auch der personellen Stärke der Fraktion geschuldet – und zwar der qualitativen. Die Christdemokraten haben einfach jede Menge politisch dominante Figuren in den wichtigen Themenbereichen. Beim Verkehr ist das Andreas Hartnigk, in der Stadtplanung Alexander Fils, in der Kultur Bürgermeister Friedrich Conzen. Allesamt erfahrene und einflussreiche Hasen im Rathaus. Und die Liste lässt sich fortsetzen: In der Sportpolitik ist Stefan Wiedon in Düsseldorf ganz vorne, im Sozial-, Gesundheits- und Jugendbereich macht der streitbare Andreas Paul Stieber der SPD auf deren klassischem Terrain zu schaffen.