Düsseldorf Die boot 2017 startet durch

Am Samstag beginnt die Wassersportmesse. Rund 250 000 Besucher werden erwartet.

Düsseldorf. 1813 Aussteller aus 70 Ländern sind in diesem Jahr mit rund 1800 Booten an Bord der boot Düsseldorf. Damit präsentiert sich die weltweit bedeutendste Wassersportmesse internationaler als jemals zuvor in ihrer 48-jährigen Geschichte.

Vom 21. bis 29. Januar heißt es wieder „Leinen los“ in den Hallen des Stockumer Messegeländes. Auf mehr als 220 000 Quadratmetern dreht sich neun Tage lang alles um Luxusyachten, Motorboote, Segeln, Tauchen, Angeln, Urlaub am und auf dem Wasser sowie Trendsport.

Eine neun Meter breite Welle rauscht durch die Halle 2

„Es freut uns sehr, wie die Branche auf die boot hingefiebert und -gearbeitet hat. Unter den Booten sind diesmal beeindruckende 72 Premierenvorstellungen. Wir werden hier mitten im Winter einen Traum von Turns, Urlaub und Sport auf dem Wasser wahr werden lassen“, freut sich Messechef Werner Dornscheidt.

Ganz neu ist „The Wave“, eine neun Meter breite stehende Welle, die im neuen Surfers Village in der Halle 2 rauscht (die WZ berichtete). Auf ihr haben sowohl Profis als auch Kinder und Einsteiger ihren Spaß. Anmeldungen zu den rasanten Surfslots sind auf der boot täglich von 10 bis 11 Uhr möglich. Mit einer Eintrittskarte zur boot ist das Surfen kostenlos. Neoprenanzüge und Helme werden gestellt. Ansonsten gibt’s Megayachten und Kanus, Angelzubehör und Motorboote, maritime Kunst und Klamotten zu sehen. Und natürlich auch zu kaufen.

Öffnungszeiten

Tickets Die boot ist ab dem 21. Januar bis einschließlich Sonntag, 29. Januar, jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Karten gibt es an der Tageskasse oder online für 17 Euro (Tageskarte) oder 25 Euro (zwei Tage).

boot.de