Ulrich Steines und Jan Drescher sind als Museumsaufsicht im „KIT – Kunst im Tunnel“ angestellt. Sie erzählen von ihrem Alltag, der je nach Publikum sehr anstrengend sein kann.

In der Regel sind sie einfach da. Gehen langsam durch den Ausstellungsraum und behalten die Besucher im Blick, ohne ihnen zu sehr auf die Pelle zu rücken. Ulrich Steines und Jan Drescher arbeiten als Museumsaufsicht im „KIT – Kunst im Tunnel“. „Viele wollen das Kunstwerk vor sich berühren, wollen wissen, wie es sich anfühlt“, erklärt Steines. In solchen Situationen brauche es immer ein wenig Fingerspitzengefühl. „Bitte nicht zu nah herangehen“, sei sein häufigster Satz.

Die beiden sind ein eingespieltes Team. Steines ist seit acht Jahren hier, Drescher war von Anfang an dabei, seit fast elf Jahren. Und weil das KIT so klein ist, sind sie weit mehr als nur die Aufsicht: Sie schließen die Räume auf, haben die Alarmanlage im Blick, schauen, ob die Technik funktioniert. An der Kasse wechseln sie sich ab, der jeweils andere streift durch den Tunnel.

„In allen Museen weltweit gilt eigentlich ein Abstand von einem halben Meter“, sagt Steines. „Aber der wird so gut wie nirgendwo eingehalten.“ Der 61-Jährige hat zuvor viele Jahre lang in einem Anzeigenblattverlag gearbeitet. Im Zuge einer Computerumstellung musste er gehen – und fragte einfach mal an der Kasse des K21, ob sie eine Arbeitskraft gebrauchen können. Drescher, 40 Jahre alt, kennt die Sicherheitsbranche schon seit 20 Jahren. Er war vorher in der US-Armee-Basis in Garmisch-Partenkirchen tätig. Als der Posten geschlossen wurde, entdeckte er die Annonce des Museumsdienstleisters WWS Strube in der Zeitung und bewarb sich. So wie viele andere Museumsaufsichten kommen also auch sie aus anderen Bereichen, denn Aufsicht ist kein Lehrberuf. Dafür wurden sie mit einer intensiven Schulung auf ihre Tätigkeit vorbereitet.

Die meisten Besucher reagieren laut Steines sehr nett, aber nicht alle seien so verständnisvoll – es gebe schon auch mal Diskussionen. Doch bis jetzt hatten sie Glück und es ist noch nie ein Kunstwerk ernsthaft beschädigt worden. Bis auf den Vorfall zur Nacht der Museen, bei dem sich ein Mann trotz mehrmaligen Hinweisen für ein Foto an ein Bild gelehnt hat, an dem ein Straußenei klebte. Es kam, wie es kommen musste: Das Ei riss ab und ging kaputt.

Manchmal dürfen ja auch Podeste betreten oder Dinge ausprobiert werden. Auf diese Ausnahmen mache die Aufsicht die Besucher dann gerne aufmerksam. In der aktuellen Ausstellung „Natalie Häusler. Honey“ steht beispielsweise ein Motorrad, auf das man sich setzen darf. Und ab und zu wird es auch lustig. „Wir hatten mal eine Ausstellung, in der ein Video gesagt hat: ‚Komm, zieh deine Hose aus’“, erzählt Drescher. „Da haben dann einige Leute tatsächlich ihre Hose ausgezogen und wir mussten denen sagen: ‚Nein, das ist Kunst, Sie müssen Ihre Hose nicht ausziehen.“