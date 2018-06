23 Jahre leitet Hedwig Lepique die Kinderbücherei. Nun geht sie in Rente und hofft, dass das Angebot bleibt.

Düsseldorf. Hedwig Lepique ist Diplom-Bibliothekarin und hat zudem Sozialpädagogik studiert. „Das passte sehr gut“, sagt die 64-Jährige. Es passte wohl perfekt für ihren Job. 1995 wurde sie als Leiterin der Kinderbücherei im Stadtteil Hassels eingestellt. Im schwierigen Viertel mit vielen Benachteiligten brauchte sie einen Blick, um „über den bibliothekarischen Tellerrand“, wie sie es nennt, zu schauen. Das hat sie 23 Jahre lang in einer Halbtagsstelle gemacht. In wenigen Tagen, Anfang Juli, geht sie in Rente.

Ihr Arbeitsplatz ist die 80 Quadratmeter kleine Bücherei, die sich ebenfalls seit 1995 in der Straße In der Donk befindet. Ein Raum in der ersten Etage des städtischen Kinderclubs und Familienzentrums. Auf den ersten Blick befindet sich die Bücherei in einer idyllischen Lage im Grünen. Auf dem zweiten aber eben auch ganz nah dran an den Problemen von Hassels-Nord, weiß Lepique.

Sie erinnert sich an ihre ersten Tage in Hassels. „Das war eine Herausforderung.“ Es gab eine Lesung mit einem Märchenerzähler. „Die Märchen waren den Kindern aber viel zu lang, sie langweilten sich, fingen an zu spielen, liefen im Kinderclub herum.“ Die Lesungen meist montags sind geblieben, aber das Konzept geändert, angesprochen werden Kitagruppen. Denn in den Schulen, habe man leider kaum noch Zeit für die Führungen in der Bücherei, die den Kindern Lust auf die Bibliothek und das Lesen machen sollen. Und auch die Hemmschwelle nehmen sollen. „Es gibt hier Klassen mit 100 Prozent Kindern mit Migrationshintergrund. Da sagen mir die Lehrer, dass sie gucken müssen, den Lehrplan überhaupt durchzukriegen“, sagt Lepique.

Zu ihren Aufgaben gehörte auch das Netzwerken im Stadtteil

Deshalb hat sie sich schnell zum Prinzip gemacht, die Leute da abholen, wo sie sind. „Mein Thema ist die Stadtteilarbeit“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin. Sie knüpfte nicht nur Kontakte zu den Kitas oder geht in die Schulen, sondern baute auch mit dem Bürgerhaus Reisholz und der Diakonie ein Netzwerk auf. Gemeinsam stellte man alle zwei Jahre in den Herbstferien das Projekt „Kinder machen Kultur“ auf die Beine. Doch das muss in diesem Jahr ausfallen. Aus personellen Gründen. Denn Lepique ist dann ja nicht mehr im Dienst.

Auch wenn viele Kinder aus bildungsfernen Haushalten kommen, die kleine Bücherei mit den drei Halbtagsstellen konnte die Ausleihzahlen in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich steigern. Waren es 2015 noch 15.611 Ausleihen, stieg die Zahl im letzten Jahr mehr als 19.750.