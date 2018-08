Auffallende viele Brauereien aus dem Freistaat sind vertreten. Die Düsseldorfer Brauereien dagegen sieht man kaum.

Bier aus Belgien, Irland, Polen und Düsseldorf, bekannte Marken und spezielle Sorten von Familienunternehmen, die Vielfalt auf der Bierbörse ist traditionell groß. Tausende Besucher strömten am Wochenende nach Benrath, um von einem Stand zum nächsten zu ziehen. Traditionelle Braukunst kommt dabei besonders gut an, damit wird ordentlich Werbung gemacht.

Auffällig sind dabei besonders viele Biere aus Bayern. So mancher Besucher kommt jedes Jahr, hat dabei teils schon eine feste Tour zu seinen liebsten Ständen. Dazu zählen Michael und Sabine Fries. Ganz klar, dass sie einige Zeit beim Bierabt verbringen, dem sie regelrecht von Börse zu Börse hinterher reisen – denn ansonsten sind seine belgischen Sorten kaum zu bekommen. Sabine Fries setzt bei dem warmen Wetter auf Kirschbier: im Sommer kommen Kirschen mit ins Fass, für einen fruchtigen Geschmack. Es zählt zu den etwas exotischeren Varianten, die auf der Börse zu finden sind. Michael Fries trinkt lieber das würzigere Starkbier. Ein kleiner Plausch mit Inhaberin Dagmar Schindler und „Bruder Dieter“ gehört für die beiden dazu, bevor sie weiterziehen – zu den bayerischen Varianten.

Erst ein Alt, dann ein Bier der Andechser Klosterbrauerei

Spezialitäten aus Bayern stechen besonders hervor. Gleich mehrere Stände verkaufen Münchner Spezialitäten der größeren Brauereien wie Augustiner Bräu, Hacker Pschorr und Hofbräu München, aber auch aus anderen Gegenden, zum Beispiel Tegernsee und Weltenburg an der Donau. Da wird Werbung gemacht mit Sorten, hergestellt nach uralter Tradition oder aus Regionen, die berühmt sind für ihre Biere.

Für Rudi und Annett Leinenweber steht schon fest, wie ihr Abend in etwa aussehen wird. Sie fangen meist mit einem Alt an – bei Schumacher, einer der wenigen Düsseldorfer Brauereien, die bei der Bierbörse zu finden sind. Weiter geht es zum Stand der Andechser Klosterbrauerei, deren Brauhaus mitten in Oberbayern beheimatet ist. „Das schmeckt mal anders und einfach richtig gut“, finden die beiden. Die Verkäufer haben mit ihrem Hellen und Dunklen daher auch ordentlich zu tun. Zum zweiten Mal auf der Börse ist auch eine kleine Familienbrauerei aus Bayreuth dabei – die gleich mehrere Brauereien aus Bayerns Norden vertritt. „Rund um Bayreuth ist die höchste Brauereidichte überhaupt“, sagt Christian Hacker von Mannsbräu. Bei ihm gibt es mehrere Sorten - außer dem Platzhirsch Maisels Weisse. Sie sind mal rauchig, mal würzig, mal besonders süffig. Von Konkurrenz ist keine Rede, Hacker will den Markt für seine Region erobern. „Craftbeer“-Tradition wird dort groß geschrieben, teils schon seit dem 18. Jahrhundert und alles in Familienhand.

An Ständen mit internationalen Angeboten wie aus Polen, Tschechien oder Griechenland ist hingegen weniger los. Auch besonders ausgefallene Bier-Varianten sind eher eine Ausnahme. Und wer lieber ganz nüchtern bleibt, hat es schwer. Nur manche Stände bieten ein Alkoholfreies an - aber es wird ohnehin weniger nachgefragt. Wer kommt, der trinkt eben auch gern mit Alkohol. Schließlich ist der Abend lang genug.