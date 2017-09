Sie machen Rockmusik, sie sind erfolgreich – und sie sind aus Düsseldorf: Die Band Rogers bringt ihr neues Album heraus.

Düsseldorf. Rogers sind eine jener Bands, die die seit den Toten Hosen so berühmte imaginäre Flagge mit der Aufschrift „Erfolgreiche Rockmusik aus Düsseldorf“ wehen lassen. Zuletzt tourten sie mit Jennifer Rostock durchgroße Hallen - und rechnen sich nicht umsonst Chartchancen aus, wenn nun ihr drittes Album „Augen auf!“ erscheint. Ehe es soweit ist, erklärten Sänger Chri Hoffmeier und Bassist Artur Freund schonmal das „Rogers-Muster“.

Herr Hoffmeier, Herr Freund, schön haben Sie es hier. Der Rhein liegt gleich nebenan. Der Proberaum sieht geräumiger aus als der enge Kasten in Flingern, in dem die Band ihre ersten Schritte tat. Sprich: Da macht das Musizieren gleich doppelt so viel Spaß, oder?

Chri Hoffmeier: So ist es. Aber das Beste ist: Peter Bursch hat nebenan sein Studio. Ich meine: Er ist der Gitarrenlehrer der Nation! Und er sieht immer noch so aus - lange Haare, Bart, runde Brille - wie früher auf den Fotos seiner Gitarrenbücher. Unser Gitarrist Nico sprach ihn kürzlich einmal an und sagte ihm: „Sie haben mir das Gitarrespielen beigebracht.“ Daraufhin antwortete er, wirklich überhaupt nicht überheblich, sondern eher amüsiert: „Ja, ja. Das sagen viele.“

Auf dem neuen Album singen Sie: „Ganz egal, wie lang der Weg noch geht: Wir bleiben auf Kurs!“ Das ist Gang-Romantik pur. Und ein in Bandkreisen gern genutztes Klischee.

Hoffmeier: Genau (lacht). Das ist die Böhse-Onkelz-Zeile bei uns… Aber im Ernst: So eine Zeile ist einfach typisch für uns. Das ist ein Song nach dem alten Rogers-Muster. Er hat einen Wiedererkennungswert. Deshalb haben wir ihn auch an den Anfang der Platte gesetzt.

Neues Album Das neue Album „Augen auf!“ zeigt das Düsseldorfer Quartett um Hoffmeier, Freund, Nico Feelisch (Gitarre) und Dominic Sbarcea (Schlagzeug) endgültig als Band, die nicht mehr nur ambitioniert, sondern relevant und zwingend klingt. Der Rogers-Punk ist melodischer und druckvoller als je zuvor. Und kein Song ist beliebig – weil vor allem die Texte auf ein neues, reifes Niveau gehoben wurden, das Politik, Gesellschaftskritik und Autobiografisches vereint. „Augen auf“ erscheint auf dem Label „People Like You“, ist ab dem 8. September auf CD und LP (in mehreren Farbversionen) erhältlich - und wird bei drei Düsseldorfer Clubkonzerten (14.9. im „Pitcher“, 15.9. im „The Tube“, 16.9. im „Stone“) präsentiert. https://www.rogers.de/

Was ist denn dieses „Rogers-Muster“?

Artur Freund: Wir haben schon immer Songs aufgenommen, die beschreiben, was wir sind und wofür wir stehen. Es ging nie nach dem Muster: „Was wollen die Leute hören? Okay. Ein Stück über Liebe! Also los!“ Wir wollten uns nie anbiedern. Es geht uns um Autobiografisches. Darum, anderen Menschen Mut zu machen: „Wir als Band kennen diese Situation. Wir stehen hinter dir! Und überhaupt soll jeder sein Ding machen.“

Das dürfen Sie streng genommen selber nicht so richtig: Alle Bandmitglieder sind neben der Musik noch berufstätig.