Vor dem Bundesliga-Start kehrt die Abwehrchefin zurück.

Auch die Hockeydamen des Düsseldorfer HC starten morgen (12 Uhr) gegen den Harvestehuder THC in die neue Bundesliga-Saison. Nach dem unerfreulichen Abschneiden in der zurückliegenden Spielzeit, in der die zuletzt so erfolgsverwöhnte Mannschaft von Trainer Nicolai Sussenburger den Einzug ins Final-Four-Turnier knapp verpasste und somit nicht um die Deutsche Meisterschaft mitspielen konnte, wollen die Düsseldorferinnen nun zu alter Stärke zurückfinden. Diesen Anspruch müssen die Damen vom Seestern bereits gegen die Gäste aus Hamburg unter Beweis stellen.

Der DHC geht zwar mit einer leichten Favoritenrolle in die Partie, doch die zuletzt gegen Abstieg spielenden Hanseatinnen starten neuformiert mit Nationalspielerin Franziska Hauke, die aus Köln in ihren Heimatverein zurückkehrt. Aber auch der DHC kann sich über einen namhaften Neuzugang freuen: EM-Teilnehmerin Teresa Martina Pelegrina wird das Mittelfeld verstärken. Ein kleiner Wehrmutstropfen ist jedoch, dass sie erst vor einer Woche zur Mannschaft stieß und ihr Einsatz nun aufgrund des Verdachts auf Blinddarmentzündung fraglich ist. Auch Olympionikin Lisa Marie Schütze konnte die Vorbereitung mit ihrer Mannschaft nur teilweise bestreiten, da sie in den Vorbereitungen auf ihre Physikum-Prüfung steckt.

So wird die Mannschaft wohl noch einige Zeit benötigen, um sich als eingespieltes Team zu präsentieren, denn die Vorbereitung bestritten die Oberkasselerinnen größtenteils ohne ihre Nationalspielerinnen, die für den A-Kader oder die U 21 im Einsatz waren.

Zurückgekehrt in die Mannschaft ist Abwehrchefin Annika Sprink, die sich im Vorjahr bei Olympia in Rio das Kreuzband gerissen hatte, die Defensive kann also schnell zu alter Stärke zurückfinden. Dies wird laut Trainer Sussenburger gegen den HTHC von Bedeutung sein, er erwartet „ein Kampfspiel, das wir annehmen sollten um zu punkten“. Red