„Game of Champion“ am 31. Mai in der Arena zugunsten von stars4kids. Auch Fortuna will die Veranstaltung unterstützen.

Cafú, Roberto Carlos, Lucio, Rivaldo, Zé Roberto, Roque Junior und viele andere mehr: Diese brasilianischen Topstars spielen gegen eine Auswahl von ehemaligen deutschen Nationalspielern zum Game of Champions in der Düsseldorfer Arena – ein echter Fußballleckerbissen. Und das schon zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft in Russland. Auf deutscher Seite stehen u.a. Torsten Frings, Kevin Kuranyi, David Odonkor und Oliver Neuville im Aufgebot, um nur einige zu nennen.

Die Erlöse aus diesem Spiel gehen an die Stiftung „stars4kids – Fußballer helfen Kindern“. Gründer der Stiftung mit Sitz in Stuttgart sind die Weltmeister und ehemaligen Bundesligastars Paulo Sergio und Jorginho, beide sind auch verantwortlich für die Zusammenstellung des brasilianischen Teams.

„Ich freue mich wahnsinnig, dass meine brasilianischen Nationalmannschaftskollegen gegen meine Freunde aus der Bundessliga für meine Stiftung antreten. Dann fehlt nur noch ein volles Haus“, sagt ein glücklicher Jorginho. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Sportstadt Düsseldorf und D.Live ermöglicht. Auch Fortuna Düsseldorf hat angekündigt, die Veranstaltung auf allen Ebenen zu unterstützen. Anstoß in der Arena am 31. Mai ist um 17 Uhr. Tickets ab 14,60 Euro. Infos unter

game-of-champions.de