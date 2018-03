Bei der Fachmesse Pro Wein vom 16. bis 20. März geht’s um hiesige Tropfen. In Restaurants und Hotels werden natürlich auch Weine aus aller Welt verkostet.

Ob Baden, Pfalz, Rheinhessen oder Württemberg: Deutscher Wein steht bei der 12. ProWein goes city vom 16. Bis 20. März im Mittelpunkt. Während zur Messe ProWein (18. Bis 20. März) nur Fachbesucher zugelassen sind, gibt es in der Stadt wieder für alle Weinfreunde eine Vielzahl genussreicher Events zum Thema Wein und Spirituosen. Winzer, die tagsüber auf der Pro Wein ausstellen, präsentieren ihre edlen Tropfen abends persönlich in 65 Restaurants, Hotels und im Fachhandel. Insgesamt 110 Veranstaltungen stehen zur Auswahl.

„Das Preisspektrum bei der Pro Wein goes city“ ist ebenso breit gefächert wie das Angebot und reicht von der kostenfreien Weinprobe bis zum exquisiten Fünf-Gang-Menü mit Weinbegleitung für 110 Euro“, erklärt Boris Neisser von der Messe Düsseldorf. Es gibt eine slowenische Weinreise im Wirtschaftsclub, einen griechischen Genussabend im Askitis und einen spanischen Abend mit Live-Musik in der Bar der Spoerl Fabrik.

Beim Herrenausstatter gibt es auch Whisky zum Anzug

Gut ein Drittel aller Teilnehmer bieten Tastings mit bekannten deutschen Winzern, bei vielen Angeboten gehört ein auf die Weine abgestimmtes Menü dazu. So kredenzt die Sansibar zu Weinen des renommierten Winzers Dreissigacker ein Fünf-Gang-Menü für 110 Euro. Namhafte Weinnationen wie Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Südafrika oder Argentinien sind ebenfalls vertreten.

Österreichische Spitzenweine, Häppchen und Musik mit DJ bietet das Mangold für 18 Euro, in der Küche des Leonardo Royal Hotels wird südamerikanisch gekocht (ab 39 Euro) und chilenischer Wein getrunken. Auch Restaurants wie das Bonalumi, die Dorfschänke, Le Bouchon, Le Doc und die Löffelbar sind dabei, zudem Weinhandlungen wie VIF, Anderweinig, Lettinis, Feinstil, Rotweiss, Rheinton Weinbar und elf verschiedene Jacques Weindepots.

Champagnerliebhaber kommen im Gourmet-Bistro Zurheide auf ihre Kosten, dort werden 45 verschiedene Cuvées und Fingerfood für 39 Euro präsentiert. Beim Herrenausstatter Mertens Männersachen dreht sich zur Pro Wein goes City nicht nur alles um Herrenkleidung, sondern auch um Whisky.

In der Classic Remise kommen Oldtimerfans, Feinschmecker, Wein- und Reisefreunde auf ihre Kosten, wenn Winzer aus fünf Nationen ihre Gewächse präsentieren. Rum- und Gintastings, eine Lesung mit Champagner-Verkostung und das erste Bier von Flinger-Bräu, der jüngsten Düsseldorfer Brauerei, runden das Programm ab. 10 000 Besucher werden zum umfangreichen Abendprogramm an den vier Tagen erwartet. Auf der Pro Wein, der größten internationalen Wein- und Spirituosenmesse, zeigen 6800 Aussteller aus 61 Ländern ihre Produkte. Erwartet werden 60 000 Fachbesucher aus 130 Ländern.