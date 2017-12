Die Auszeichnung wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Kooperation mit der Bundesregierung und anderen Institutionen an Menschen und Unternehmen verliehen, die sich durch ihre nachhaltigen Ideen, Geschäftsmodelle und Forschungsleistungen auszeichnen. Initiiert wurde der Preis vom Fernsehjournalisten und Juristen Stefan Schulze-Hausmann. Ehrenpreise gingen in den vergangenen Jahren u.a. an Prinz Charles, Ban Ki-moon, Sir Cliff Richard, Jane Fonda und Klaus Töpfer. nachhaltigkeitspreis.de