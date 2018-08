Die Tendenz ist aber steigend. Was vor allem an den Menschen liegt, die aus dem kriegsgebeutelten Afghanistan geflohen sind. Fast alle deutschen Vereine profitieren davon, in vielen Städten werden sogar immer neue gegründet. Zudem gibt es zahlreiche Hobbyteams, die außerhalb des Ligabetriebs spielen. Auch in Düsseldorf, seit einiger Zeit ist der Sport im Volksgarten oder im IHZ-Park zwischen Oberbilk und Flingern zu sehen. Grenda hofft, einige der Spieler für seinen Klub gewinnen zu können. Andernorts klappt das bereits.

Manager Grenda, 50, will das nun ändern. Er möchte den Verein und gleich den ganzen Sport populärer machen. Dafür bräuchte es aber einen Platz. Obwohl das Team seit zehn Jahren auf der Engländerwiese spielt, hat es kein echtes Zuhause. Die Blackcaps sind im Nordpark, der keine offizielle Sportanlage ist, nur geduldet, für die Aufnahme in den Stadtsportbund und die Chance auf einen eigenen Platz seien sie zu wenige. Sie haben aktuell nur knapp 90 Mitglieder.

Erst ab den 1980er-Jahren gründeten sich hierzulande wieder neue Teams. Studenten und Arbeitskräfte aus Südasien brachten den Sport mit. Auch die Blackcaps sind aus dieser Zeit, ab 1990 spielten sie beim DSC 99 in Gerresheim, später in Eller, ehe sie in den Nordpark wechselten und seitdem in der 1. Liga spielen – meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der moderne Sport von den Briten in alle Welt getragen wurde, war Cricket in Deutschland fast so populär wie Fußball. Doch zwischen den Weltkriegen und vor allem während der NS-Diktatur ging es bergab. Einige Historiker sind sich sicher, dass den Nazis das ur-britische Spiel zu „undeutsch“ war und sie es kleinhielten.

Dass es in Düsseldorf einen Deutschen Meister jenseits der Tischtennis-Profis der Borussia gibt, wissen nicht mal kundige Sportfans. Denn Cricket hat es am Rhein schwer. „Dabei gab es das hier schon vor mehr als 100 Jahren“, weiß Frank Grenda, seit knapp einem Jahr Manager der Blackcaps.

Wer morgen Nachmittag an der Engländerwiese im Nordpark vorbeikommt, wird sie wieder sehen: Männer, die mit einem breiten Stück Holz gegen einen Ball schlagen und danach – falls sie ihn treffen – in die Richtung laufen, aus der er geflogen kam. Ab 14.30 Uhr sind die Blackcaps wieder im Einsatz, Düsseldorfs einziger Cricketverein, für den morgen das Pokal-Viertelfinale ansteht. Was allerdings nur eine Art Trost darstellt, weil das Team im Kampf um die Deutsche Meisterschaft vergangene Woche im Halbfinale gescheitert ist. Als Titelverteidiger.

Training auf der Engländerwiese in Golzheim: Tarun Rawat (l.) schaut Sajid Khan beim Schlagen zu. Morgen steht das Pokalspiel an.

„Die Afghanen haben unserem Sport sehr geholfen. Auch in der Nationalmannschaft sind mittlerweile einige zu finden“, sagt Tarun Rawat, der zu denen gehört, die es wissen müssen. Der 30-Jährige hat selbst für Deutschland gespielt. Mittlerweile konzentriert er sich auf seine Aufgaben bei den Blackcaps. Als Spieler und als zweiter Vorsitzender.

Die meisten Spieler sind Inder, Pakistaner und Afghanen

Rawat ist ein typischer deutscher Cricketspieler, die zum Großteil Migranten aus dem ehemaligen britischen Kolonialreich sind, vor allem aus Indien und Pakistan, aus Australien, Neuseeland oder aus Großbritannien selbst. In den vergangenen Jahren kamen vermehrt Spieler aus Afghanistan und Bangladesch hinzu.

Rawat kam mit 14 Jahren aus Indien nach Deutschland. In seiner ehemaligen Heimat hatte er nur hobbymäßig gespielt, zum ersten Mal einem Verein trat er in Düsseldorf bei. „Cricket hat mit sehr bei der Integration geholfen.“ Er habe über den Sport viele Menschen kennengelernt. Auch Deutsche, die vor Jahren noch regelrechte Exoten in den hiesigen Cricketklubs waren. Mittlerweile gibt es mehr, Inder, Pakistaner und Afghanen bilden aber weiterhin die Mehrheit. Auch bei den Blackcaps. „Wir sind eine Multikulti-Truppe. Vereinssprache ist Englisch“, sagt Manager Grenda, der von einer wichtigen Regel erzählt: Die Konflikte, die es zwischen den Nationen gibt, bleiben aus dem Verein. Rawat unterstützt das, aber wenn ihre Nationalteams gegeneinanderspielen, gibt es schon mal einen Spruch, „aber alles nur im Spaß“, versichert er.

In Südasien ist Cricket Sportart Nummer eins, die Spieler sind bekannt wie hier Fußballer. Weil die Staaten bevölkerungsreich sind, allein in Indien leben mehr als 1,3 Milliarden Menschen, zählt Cricket zu den populärsten Sportarten weltweit. Nach der Anzahl der Aktiven liegt sie auf Rang drei.

In Deutschland tut sie sich dennoch schwer. Während die Livestreams der Bundesligaspiele teilweise von mehreren zehntausend Menschen in Indien und Pakistan angeklickt werden, guckt vor Ort kaum jemand zu. Was vor allem an der Dauer eines Spiels liegt. Das kann sechs oder mehr Stunden dauern. Deshalb herrscht eine andere Atmosphäre als beispielsweise beim Fußball. „Ich habe mir letztens Spiele in Holland und Belgien angesehen“, erzählt Grenda, „da gibt es eine Art Buffet, die Zuschauer sitzen in Gruppen um den Platz und picknicken, während sie sich das Spiel ansehen.“

In Düsseldorf ist das nicht möglich. Dafür bräuchten die Blackcaps einen eigenen Platz mit Klubhaus. Aber wo soll der gebaut werden? Das Spielfeld misst zwei Fußballplätze. Erstmal müssten sie an ihrer Außendarstellung arbeiten, sagt Rawat: „Wer weiß, dass wir dreimal in Folge NRW-Meister sind? Wir müssen Werbung machen und Spieler gewinnen. Dann haben wir die Chance auf ein richtiges Zuhause.“