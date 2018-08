Antonio Lopez Sturm erfüllte ihn sich mit einem kleinen Café an der Oberbilker Allee.

Es ist ein ungewöhnlicher Ort für ein Eiscafé. Weil es so nah dran ist an der großen, lauten und viel befahrenen Kreuzung von Oberbilker Allee und Kruppstraße. Seit nicht mal einem Jahr befindet sich hier das „Eiscafé Lars“. Im Ladenlokal an der Oberbilker Allee 115, wo sich einst eine Bäckerei und auch mal ein Blumenladen befanden, wagt Antonio Lopez Sturm mit der Herstellung von Speiseeis, dem Verkauf der Hörnchen und Becher an der Theke und dem kleinen Café den Schritt in die Selbstständigkeit.

„Sicher gibt es schönere Plätze, aber ich bin gerne hier und man muss auch die Miete bezahlen können“, sagt Antonio Lopez Sturm. Der 46-Jährige ist im benachbarten Stadtteil Friedrichstadt aufgewachsen, wohnt dort auch noch. Er mag seinen Stadtteil und Oberbilk, kennt das Viertel. Er hat in der Gastronomie gearbeitet und suchte bereits länger nach einem Ort, an dem er sein eigener Chef sein kann.

Im Januar 2017 dann hat er das Ladenlokal gefunden. Lopez Sturm wollte eigentlich schon im vergangenen Sommer sein Eiscafé eröffnen. Doch das klappte erst im November. Er habe lange auf die Genehmigung des Bauamtes für die Produktionsstätte im hinteren Teil des Ladenlokals warten müssen.

Seitdem stellt er sein Speiseeis selbst her. Da er schon im Winter eröffnete, passte er eben die Sorten der Jahreszeit an. Da kreierte er Zimt- und Spekulatiuseis.

Antonio Lopez Sturm produziert seine Spezialitäten frisch und nach Bedarf. Das bedeutet im Sommer fast täglich. „Vanilleeis ist der Klassiker, das geht am besten“, sagt er. Eine Kugel kostet hier einen Euro. Aber der Cafébesitzer will keine Geheimnisse seiner Rezepte preisgeben.

Besonders stolz ist er jedoch auf sein Haselnuss- und Pistazzieneis. Kunden, die Milchprodukte nicht vertragen, bietet er drei Sorbetsorten an (Zitrone, Orange und Erdbeere). Bei der Hitze zurzeit sind diese leichten Sorten aber bei vielen Kunden sehr beliebt.

Mit der Resonanz auf sein Café ist der Düsseldorfer bislang sehr zufrieden. Er hat seine Stammkunden aus der Nachbarschaft gefunden, Ausflügler, die in Richtung Volksgarten unterwegs sind, machen bei ihm eine Pause, Schulklassen und ebenso die Mitarbeiter des Finanzamtes an der Kruppstraße. Und natürlich hat er auch schon italienische Gäste gehabt. „Sie sprechen mich direkt auf italienisch an und dann sage ich ihnen, dass auch ein Deutscher Eis machen kann“, erzählt Lopez Sturm.

Sein kleines Café ist hell und im Shabby Chic-Stil eingerichtet. In den kühleren Monaten gibt es zudem selbst gebackenen Kuchen. Aber zurzeit setzt Lopez Sturm neben verschiedenen Kaffee-Spezialitäten voll auf sein Eis. Und verrät am Ende doch noch ein kleines Geheimnis eines Rezeptes: „Die Haselnüsse für mein Nusseis bekomme ich aus dem Piemont.“ Es sollen die besten der Welt sein, verarbeitet nun in einer kleinen Eisdiele in Oberbilk.

Eiscafé Lars, Oberbilker Allee 115, geöffnet täglich von 12 bis 20 Uhr.